Горемычную собаку с ЕКАДа прооперировали

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В последний день июля в одной из екатеринбургских ветклиник провели операцию собаке, которую недавно нашли на ЕКАДе. Напомним, это та самая собака, которую спаситель из Москвы поручил таксисту доставить к зоозащитникам, но тот исчез на сутки вместе с травмированным животным.Собака, которой дали имя Катюша, требовала непростого хирургического вмешательства. Как уточняют в благотворительном фонде «ЗооЗащита», который взял животное под опеку, хирургам пришлось удалять из задней лапы собаки инородное тело и собирать по кусочкам раздробленную кость в одной из передних лап. Под финал операции на лапу установили фиксирующую пластину.Помимо прочего выяснилось, что у Катюши серьёзно пострадали связки, а вдобавок ветврачи обнаружили травматический неврологический дефицит — собака сейчас опирается не на стопу, а ставит лапу «кулачком». Никто не может дать гарантии, что функция стопы в итоге восстановится. Чтобы увеличить шанс на выздоровление собаке назначили ряд реабилитационных мер: массажи и специальные упражнения.После того, как историю Катюши распространилась в СМИ и соцсетях, нашлись её хозяева. Оказалось, что с ними Катюша проживает в Дегтярске и на самом деле зовут её Жужа. Ей уже больше десяти лет. Несмотря на солидный возраст, собака любит сбегать из дома и совершать дальние прогулки. Во время очередного такого побега она, по всей видимости, попала под машину. Теперь она ждёт выписки из ветклиники и возвращения домой в Дегтярск, где уже укрепили вольер во избежания дальнейших её попыток уйти на самовыгул. Мероприятие для возрастной категории 18+