Работники СвЖД собрали почти миллион на благотворительные цели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В первый день августа в Екатеринбурге прошёл благотворительный забег «Достигая цели!». Он был посвящён профессиональному празднику, Дню железнодорожника.Поучаствовали в забеге почти пять сотен человек. Это были действующие работники компании «Свердловские железные дороги» и их родные. Самой юной участнице едва исполнилось три года, а самому опытному бегуну — 74 года. Для бегунов организаторы предложили две дистанции на выбор: 500 метров для разминки и символические 1520 метров (ровно столько миллиметров в ширине железнодорожной колеи).Но главным итогом праздника стал не спорт, а сбор средств. В ходе мероприятия удалось собрать почти 1 миллион рублей. Сумма сложилась из стартовых взносов и добровольных переводов от тех, кто не бежал, но очень хотел помочь. Все собранные деньги в тот де день передали в благотворительный фонд «Почёт». Там эти средства планируют потратить на дорогостоящее оборудование и специальные средства передвижения для трёх ребят, которые борются с тяжёлыми заболеваниями. Мероприятие для возрастной категории 18+