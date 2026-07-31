Свердловский облсуд обязал перевозчика заплатить родным погибшего 3,4 миллиона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге закончилась судебным решением громкая история, которая тянется ещё с конца 2021 года. Тогда на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла жуткая авария: у большегруза на ходу оторвалось колесо, перелетело через встречную полосу и врезалось в легковушку. Пассажир иномарки погиб мгновенно — врачи ничем не могли помочь.Спустя больше четырёх лет семья погибшего решила добиваться справедливости и обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к компании-перевозчику. Родные требовали по миллиону рублей на каждого — матери, вдове и двум дочерям. Они рассказывали, как потеря мужа, отца и единственного сына буквально разрушила их жизнь: мать осталась совсем одна, вдова попала к кардиологу и психиатру, а дочки лишились папиной поддержки в самый неподходящий момент.Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: матери и совершеннолетней дочери присудили по 700 тысяч, а жене и несовершеннолетней дочери — по полному миллиону. Но перевозчик не смирился и подал апелляцию, пытаясь сбить сумму чуть ли не вдвое — просил оставить родным максимум 500 тысяч. Однако в Свердловском областном суде доводы ответчика признали неубедительными. Коллегия судей согласилась с нижестоящим решением: размер компенсации вполне разумен и справедлив, учитывая тяжесть утраты и полное отсутствие вины пострадавшего. Судьи подчеркнули: когда человек теряет сына, мужа или отца, его психическое благополучие страдает настолько сильно, что это не требует дополнительных справок — это очевидно само по себе.Кстати, пока шло разбирательство, истцы пожаловались, что ответчик вообще перестал платить с января 2026 года, поэтому они просили арестовать счета компании. Их ходатайство удовлетворили — наложили арест на имущество и деньги перевозчика в пределах 3,4 миллиона рублей. Апелляция ответчика была отклонена полностью, решение вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+