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Свердловский облсуд обязал перевозчика заплатить родным погибшего 3,4 миллиона

20.17 Понедельник, 3 августа 2026
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге закончилась судебным решением громкая история, которая тянется ещё с конца 2021 года. Тогда на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла жуткая авария: у большегруза на ходу оторвалось колесо, перелетело через встречную полосу и врезалось в легковушку. Пассажир иномарки погиб мгновенно — врачи ничем не могли помочь.

Спустя больше четырёх лет семья погибшего решила добиваться справедливости и обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к компании-перевозчику. Родные требовали по миллиону рублей на каждого — матери, вдове и двум дочерям. Они рассказывали, как потеря мужа, отца и единственного сына буквально разрушила их жизнь: мать осталась совсем одна, вдова попала к кардиологу и психиатру, а дочки лишились папиной поддержки в самый неподходящий момент.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: матери и совершеннолетней дочери присудили по 700 тысяч, а жене и несовершеннолетней дочери — по полному миллиону. Но перевозчик не смирился и подал апелляцию, пытаясь сбить сумму чуть ли не вдвое — просил оставить родным максимум 500 тысяч. Однако в Свердловском областном суде доводы ответчика признали неубедительными. Коллегия судей согласилась с нижестоящим решением: размер компенсации вполне разумен и справедлив, учитывая тяжесть утраты и полное отсутствие вины пострадавшего. Судьи подчеркнули: когда человек теряет сына, мужа или отца, его психическое благополучие страдает настолько сильно, что это не требует дополнительных справок — это очевидно само по себе.

Кстати, пока шло разбирательство, истцы пожаловались, что ответчик вообще перестал платить с января 2026 года, поэтому они просили арестовать счета компании. Их ходатайство удовлетворили — наложили арест на имущество и деньги перевозчика в пределах 3,4 миллиона рублей. Апелляция ответчика была отклонена полностью, решение вступило в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:53 В Екатеринбурге хирург удалили пациенту грыжу без скальпеля
16:02 Остановку возле железнодорожного вокзала Екатеринбурга временно перенесли
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15:16 Более 29 миллионов рублей помогли взыскать свердловчанам специалисты Роспотребнадзора
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13:40 В Екатеринбурге будут судить за убийство мужчину, скрывавшегося более 32 лет
12:59 Гидравлические испытания в Екатеринбурге собираются провести без отключений горячей воды
12:41 Дело обвиняемого в организации покушения на убийство в екатеринбургском паркинге передали в суд
11:58 На Урале в два раза вырос экспорт масличных культур
11:39 Жительница Нижнего Тагила получила условный срок за нападение на врача
10:51 Жительницу Серовского района осудили за погром в магазине
09:52 В Свердловской области дефицитными назвали 24 профессии
09:21 Три легковых машины и рейсовый автобус столкнулись на трассе «Екатеринбург – Алапаевск»
19:26 «Освоилась и готовила лепёшки»: в Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
17:59 В екатеринбургском микрорайоне Синие Камни появился первый синий камень
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