Возрастное ограничение 18+
Поколотившего работника лодочной станции в Североуральске мужчину наказали арестом
Фото: Вечерние ведомости
В Североуральске местного жителя наказали административным арестом за конфликт на лодочной станции на водохранилище «Колонгинское».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, вечером 28 июня 2026 года мужчина прыгнул в воду с понтона лодочной станции. Работник станции сразу сделал ему замечание, указав на то, что нырять неподалеку от пришвартованных судов опасно, и попросил его купаться в более безопасном месте.
Мужчина обиделся на замечание, вышел из воды и толкнул работника. В итоге началась драка.
Суд, рассматривавший эту историю, признал отдыхающего виновным в административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои» и назначил 10 суток административного ареста.
Постановление суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, вечером 28 июня 2026 года мужчина прыгнул в воду с понтона лодочной станции. Работник станции сразу сделал ему замечание, указав на то, что нырять неподалеку от пришвартованных судов опасно, и попросил его купаться в более безопасном месте.
Мужчина обиделся на замечание, вышел из воды и толкнул работника. В итоге началась драка.
Суд, рассматривавший эту историю, признал отдыхающего виновным в административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои» и назначил 10 суток административного ареста.
Постановление суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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