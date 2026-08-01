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Свердловская область заняла 47 место в рейтинге российских дорог
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась на 47 строчке в общероссийском рейтинге дорог, составленном командой «РИА Новостей». Аналитики сравнивали российские регионы по доле дорог, которые отвечали нормативным требованиям на конец 2025 года.
Среди регионов Уральского федерального округа лучшие показатели оказались у Челябинской области, занявшей второе место в общероссийском зачете с показателем 84,6%. Также достойным состоянием дорог смогли отличиться Ханты-Мансийский автономный округ на пятой строчке (81,7%), Тюменская область на 10-м месте (73,9%) и Ямало-Ненецкий автономный округ на 13-м (70,1%).
Курганская область оказалась на 32-й строке с 60,6% дорог, соответствующих нормативам. У Свердловской области на 47 месте этот показатель составил 53%. Такой же уровень у Чеченской Республики, расположившейся строчкой выше из-за более высокой плотности дорог.
Лучший результат оказался у занявшей первое место Москвы, где не нашлось ни одной дороги, которая бы не соответствовала нормам. В Московской области, занявшей 9 место, этот показатель 74,2%. Последнее место в общероссийском рейтинге досталось Архангельской области (17,2%).
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Среди регионов Уральского федерального округа лучшие показатели оказались у Челябинской области, занявшей второе место в общероссийском зачете с показателем 84,6%. Также достойным состоянием дорог смогли отличиться Ханты-Мансийский автономный округ на пятой строчке (81,7%), Тюменская область на 10-м месте (73,9%) и Ямало-Ненецкий автономный округ на 13-м (70,1%).
Курганская область оказалась на 32-й строке с 60,6% дорог, соответствующих нормативам. У Свердловской области на 47 месте этот показатель составил 53%. Такой же уровень у Чеченской Республики, расположившейся строчкой выше из-за более высокой плотности дорог.
Лучший результат оказался у занявшей первое место Москвы, где не нашлось ни одной дороги, которая бы не соответствовала нормам. В Московской области, занявшей 9 место, этот показатель 74,2%. Последнее место в общероссийском рейтинге досталось Архангельской области (17,2%).
Мероприятие для возрастной категории 18+
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