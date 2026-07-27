В Екатеринбурге хирург удалили пациенту грыжу без скальпеля

Фото: «Здоровье уральцев»





– объяснили в Минздраве. «Уникальность такой методики заключается в том, что этот метод минимально травмирует организм, то есть вместо одного большого разреза врач делает всего три небольших прокола в области паха, через них вводятся эндоскопические инструменты и видеокамера, передающие чёткое изображение на монитор. Это почти полностью исключило риск осложнений и внутренних спаек»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге хирург Центральной городской больницы №7 удалил 53-летнему пациентку грызу, не используя скальпель. Операция прошла под общим наркозом с использованием современного оборудования по передовой методике.Методика называется TEP – тотальная экстраперитонеальная герниопластика, рассказали в официальном канале министерства здравоохранения Свердловской области.Всего с начала года хирурги 7-й больницы провели более 200 подобных операций. Мероприятие для возрастной категории 18+