Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге хирург удалили пациенту грыжу без скальпеля
Фото: «Здоровье уральцев»
В Екатеринбурге хирург Центральной городской больницы №7 удалил 53-летнему пациентку грызу, не используя скальпель. Операция прошла под общим наркозом с использованием современного оборудования по передовой методике.
Методика называется TEP – тотальная экстраперитонеальная герниопластика, рассказали в официальном канале министерства здравоохранения Свердловской области.
Всего с начала года хирурги 7-й больницы провели более 200 подобных операций. Мероприятие для возрастной категории 18+
Фото: «Здоровье уральцев»
Методика называется TEP – тотальная экстраперитонеальная герниопластика, рассказали в официальном канале министерства здравоохранения Свердловской области.
«Уникальность такой методики заключается в том, что этот метод минимально травмирует организм, то есть вместо одного большого разреза врач делает всего три небольших прокола в области паха, через них вводятся эндоскопические инструменты и видеокамера, передающие чёткое изображение на монитор. Это почти полностью исключило риск осложнений и внутренних спаек»,
– объяснили в Минздраве.
Всего с начала года хирурги 7-й больницы провели более 200 подобных операций. Мероприятие для возрастной категории 18+
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