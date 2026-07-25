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Более 29 миллионов рублей помогли взыскать свердловчанам специалисты Роспотребнадзора
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Специалисты консультационных пунктов Роспотребнадзора помогли возместить жителям Свердловской области более 29 миллионов рублей за первую половину 2026 года.
Из них 20,8 миллиона рублей было взыскано судами по 138 исковым заявлениям. Ещё 8,6 миллиона рублей компенсировали в добровольном порядке по 361 претензии.
Всего с начал года специалисты провели более 10 тысяч консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Чаще всего вопросы касались продаж непродовольственных товаров (22%), продажи товаров через маркетплейсы (13%) и оказания жилищно-коммунальных услуг (10%), рассказали в ведомстве. Мероприятие для возрастной категории 18+
Из них 20,8 миллиона рублей было взыскано судами по 138 исковым заявлениям. Ещё 8,6 миллиона рублей компенсировали в добровольном порядке по 361 претензии.
Всего с начал года специалисты провели более 10 тысяч консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Чаще всего вопросы касались продаж непродовольственных товаров (22%), продажи товаров через маркетплейсы (13%) и оказания жилищно-коммунальных услуг (10%), рассказали в ведомстве. Мероприятие для возрастной категории 18+
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