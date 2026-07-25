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Более 29 миллионов рублей помогли взыскать свердловчанам специалисты Роспотребнадзора

15.16 Понедельник, 3 августа 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Специалисты консультационных пунктов Роспотребнадзора помогли возместить жителям Свердловской области более 29 миллионов рублей за первую половину 2026 года.

Из них 20,8 миллиона рублей было взыскано судами по 138 исковым заявлениям. Ещё 8,6 миллиона рублей компенсировали в добровольном порядке по 361 претензии.

Всего с начал года специалисты провели более 10 тысяч консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Чаще всего вопросы касались продаж непродовольственных товаров (22%), продажи товаров через маркетплейсы (13%) и оказания жилищно-коммунальных услуг (10%), рассказали в ведомстве.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:16 Более 29 миллионов рублей помогли взыскать свердловчанам специалисты Роспотребнадзора
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12:41 Дело обвиняемого в организации покушения на убийство в екатеринбургском паркинге передали в суд
11:58 На Урале в два раза вырос экспорт масличных культур
11:39 Жительница Нижнего Тагила получила условный срок за нападение на врача
10:51 Жительницу Серовского района осудили за погром в магазине
09:52 В Свердловской области дефицитными назвали 24 профессии
09:21 Три легковых машины и рейсовый автобус столкнулись на трассе «Екатеринбург – Алапаевск»
19:26 «Освоилась и готовила лепёшки»: в Свердловской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
17:59 В екатеринбургском микрорайоне Синие Камни появился первый синий камень
17:32 Дожди с грозами сохранятся в Свердловской области в начале недели
16:15 Бывшие морские контейнеры загорелись в центре Екатеринбурга
16:09 Более 25 рейсов задержали и четыре отменили в Кольцово
15:24 Житель Серова получил 6 лет колонии за убийство во время ссоры из-за гречки
14:45 Татьяна Ким заявила, что на склад Wildberries в Екатеринбурге летели 200 беспилотников
13:11 Появится еще один рейс из Екатеринбурга в Ташкент
12:40 Женщина пострадала при пожаре, двоих мужчин нашли в воде в Свердловской области
11:30 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности и ограничили работу аэропорта
18:58 В Свердловской области стартовало голосование за новое «Достояние Среднего Урала»
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