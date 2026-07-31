На Авито Услугах появился фильтр для поиска ИИ-экспертов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Сервис «Авито Услуги» добавил фильтр для поиска специалистов, работающих с искусственным интеллектом и нейросетями. Он появился в разделах деловых услуг, обучения, фото- и видеосъёмки.По данным платформы, за последний год спрос на услуги с применением нейросетей вырос в 2,5 раза. Около четверти заказчиков в этой сфере представляют бизнес.Исполнители могут самостоятельно указать в объявлении, что работают с искусственным интеллектом. Содержание публикаций дополнительно проверяет алгоритм: заявленные навыки и описание услуги должны соответствовать выбранной категории.В разделе деловых услуг также появилась отдельная категория, в которой собраны предложения по разработке чат-ботов и корпоративных ассистентов, составлению промптов и внедрению ИИ в рабочие процессы компаний.Как сообщил руководитель категории «Деловые услуги» «Авито» Александр Семочкин, после запуска нового раздела количество просмотров размещённых в нём объявлений выросло на 20%.«Спрос на ИИ-услуги на платформе растет, и уже около 25% заказчиков в этой сфере это представители бизнеса. Новый фильтр и отдельная категория позволят заказчикам быстрее находить профильных специалистов под конкретную задачу. Количество просмотров объявлений с момента запуска категории выросло на 20%», – отметил Александр Семочкин.По данным Национального центра развития искусственного интеллекта и НИУ ВШЭ, технологии ИИ используют более 31,5% российских организаций. Мероприятие для возрастной категории 18+