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В Екатеринбурге сильно разросся список домов под снос
Фото Антона Каптелова
Эксперты интернет-ресурса об уральской недвижимости «Квадратный метр» обратили внимание, что обновилась программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан». Теперь она действует до 2030 года, а список домов, которые в её рамках необходимо расселить, значительно пополнился.
Изначально документ был рассчитан только до 2025-го и включал чуть больше сотни домов, но время показало, что проблема гораздо шире. Сейчас в свежей редакции перечня значится уже 259 зданий, признанных аварийными. В их число попал и дом №15 на улице Шефская (жилой район Эльмаш). Это двухэтажное здание горело множество раз и давно стоит опустевший, но большинство жителей расселением занимались самостоятельно, не дождавшись помощи властей.
Как замечают в «Квадратном метре», что снос аварийных домов в Екатеринбурге действительно активизировался — за последние четыре месяца из программы исключили три дома (по причине того, что они исчезли с лица земли). Для сравнения: за предыдущие одиннадцать месяцев (с апреля 2025 по февраль 2026-го) убрали тоже три, то есть процесс пошёл бодрее.
Однако есть и обратная сторона: за те же четыре месяца в список на снос добавили сразу четыре новых объекта. В программу включили дома на Искровцев, 25 и 27, на Самолётной, 24-а, а также на Школьной, 8 в посёлке Сысерть. Так что общее число аварийных зданий продолжает расти.
Только в одном Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга к сносу приговорены четыре десятка домов:
• тупик Балаклавский, 1-б и 2-б
• улица Даниловская, 2-а и 2-б
• улица Земская, 23 (посёлок Садовый)
• улица Кобозева, 40, 46, 48
• улица Корепина, 5 (Бабушкина, 10)
• улица Краснофлотцев, 40, 42, 42-а
• улица Ломоносова, 23
• улица Лунная, 7, 7-а, 9, 11, 11-а (посёлок Садовый)
• улица Народного фронта, 62, 64
• улица Ползунова, 1-а
• улица Сибирка, 24, 32 (посёлок Садовый)
• улица Старых Большевиков, 31-б
• улица Стахановская, 2
• улица Стачек, 27
• улица Фестивальная, 20
• улица Шефская, 15, 22, 24, 30-а, 54
• улица Электриков, 10, 14
• улица Энтузиастов, 8, 22
Полный перечень предназначенных к сносу строений в других районах города можно увидеть на странице «Квадратного метра». Мероприятие для возрастной категории 18+
Изначально документ был рассчитан только до 2025-го и включал чуть больше сотни домов, но время показало, что проблема гораздо шире. Сейчас в свежей редакции перечня значится уже 259 зданий, признанных аварийными. В их число попал и дом №15 на улице Шефская (жилой район Эльмаш). Это двухэтажное здание горело множество раз и давно стоит опустевший, но большинство жителей расселением занимались самостоятельно, не дождавшись помощи властей.
Как замечают в «Квадратном метре», что снос аварийных домов в Екатеринбурге действительно активизировался — за последние четыре месяца из программы исключили три дома (по причине того, что они исчезли с лица земли). Для сравнения: за предыдущие одиннадцать месяцев (с апреля 2025 по февраль 2026-го) убрали тоже три, то есть процесс пошёл бодрее.
Однако есть и обратная сторона: за те же четыре месяца в список на снос добавили сразу четыре новых объекта. В программу включили дома на Искровцев, 25 и 27, на Самолётной, 24-а, а также на Школьной, 8 в посёлке Сысерть. Так что общее число аварийных зданий продолжает расти.
Только в одном Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга к сносу приговорены четыре десятка домов:
• тупик Балаклавский, 1-б и 2-б
• улица Даниловская, 2-а и 2-б
• улица Земская, 23 (посёлок Садовый)
• улица Кобозева, 40, 46, 48
• улица Корепина, 5 (Бабушкина, 10)
• улица Краснофлотцев, 40, 42, 42-а
• улица Ломоносова, 23
• улица Лунная, 7, 7-а, 9, 11, 11-а (посёлок Садовый)
• улица Народного фронта, 62, 64
• улица Ползунова, 1-а
• улица Сибирка, 24, 32 (посёлок Садовый)
• улица Старых Большевиков, 31-б
• улица Стахановская, 2
• улица Стачек, 27
• улица Фестивальная, 20
• улица Шефская, 15, 22, 24, 30-а, 54
• улица Электриков, 10, 14
• улица Энтузиастов, 8, 22
Полный перечень предназначенных к сносу строений в других районах города можно увидеть на странице «Квадратного метра». Мероприятие для возрастной категории 18+
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