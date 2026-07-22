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Здание на Воеводина в Екатеринбурге областной суд не признал памятником

19.32 Пятница, 31 июля 2026
Фото: ВООПИИК / voopiik66.ru
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В Свердловском областном суде поставили точку в споре вокруг дома №6 по улице Воеводина, который местные активисты пытались защитить от сноса. Памятником здание признавать отказались.

Иск подавали представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников. Они требовали отменить приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия, который отказался включать это здание в официальный реестр памятников.

Напомним, речь идёт о бывшем общежитии комплекса Дома обороны, больше известном как здание ДОСААФ. В августе прошлого года чиновники выдали охранный статус этому объекту лишь в качестве «выявленного» — то есть признали, что у него есть кое-какие исторические признаки, но этого оказалось мало. Дальше должна была последовать серьёзная проверка, чтобы решить, стоит ли его защищать на федеральном уровне. Для этого заказали государственную историко-культурную экспертизу у специалиста, аттестованного Министерством культуры.

Вывод экспертов оказался неутешительным для градозащитников: здание на Воеводина, по их мнению, не обладает той самой исторической, архитектурной или художественной ценностью, ради которой его стоит вносить в главный реестр. Никакой особой мемориальной или научной значимости они тоже не нашли. Опираясь на это заключение, ведомство и издало тот самый отказной приказ, который теперь оспаривали в суде.

Увы, изучив все материалы, выслушав стороны и даже самого эксперта, проводившего оценку, областные судьи решили, все процедуры соблюдены и у Управления госохраны были полные основания отказать в присвоении статуса памятника.

Впрочем, решение суда пока не вступило в силу, и у градозащитников есть целый месяц, чтобы подать апелляцию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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