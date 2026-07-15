Возрастное ограничение 18+
Экскурсия на электросамокатах исследует берега Шарташа
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ближайшую субботу, 25 июля, Музей Бориса Ельцина приглашает всех желающих старше 18 лет на необычную экскурсию по Шарташу. Её отличие от прочих экскурсий под открытым небом будет заключаться в средстве передвижения: вместо пешего хода участники поедут на электросамокатах.
Организаторы экскурсии «Экспериментальный Шарташ: от древности до наших дней» предупреждают: без опыта вождения лучше не рисковать, ведь маршрут обещает быть динамичным и охватить сразу несколько эпох. Главный вопрос, который будут разбирать участники: почему именно на берегу Шарташа люди — от первобытных племён до современных горожан — селились веками? Экскурсанты проедут по ключевым точкам жилого района ЖБИ и узнают, как формировался местный ландшафт и почему Каменные палатки веками служили ориентиром для самых разных народов. Особый акцент сделают на знаменитом МЖК-1 — смелом эксперименте восьмидесятых годов, когда молодые архитекторы хотели построить не просто спальный район, а настоящий город мечты.
Гидом выступит научный сотрудник музея Артём Бардин, который свяжет воедино археологию, географию и урбанистику. Старт экскурсии — в 14.00 у входа в ТЦ «Кировский» на Сиреневом бульваре. Узнать условия участия можно на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Организаторы экскурсии «Экспериментальный Шарташ: от древности до наших дней» предупреждают: без опыта вождения лучше не рисковать, ведь маршрут обещает быть динамичным и охватить сразу несколько эпох. Главный вопрос, который будут разбирать участники: почему именно на берегу Шарташа люди — от первобытных племён до современных горожан — селились веками? Экскурсанты проедут по ключевым точкам жилого района ЖБИ и узнают, как формировался местный ландшафт и почему Каменные палатки веками служили ориентиром для самых разных народов. Особый акцент сделают на знаменитом МЖК-1 — смелом эксперименте восьмидесятых годов, когда молодые архитекторы хотели построить не просто спальный район, а настоящий город мечты.
Гидом выступит научный сотрудник музея Артём Бардин, который свяжет воедино археологию, географию и урбанистику. Старт экскурсии — в 14.00 у входа в ТЦ «Кировский» на Сиреневом бульваре. Узнать условия участия можно на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
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