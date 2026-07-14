«Ожившим» камням посвятят фестиваль «Грани» в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Во второй половине июля в Екатеринбурге пройдёт фестиваль камнерезного мастерства. Он называется «Грани» и приурочен к круглой дате — 300-летию Екатеринбургской гранильной фабрики, старейшего в России предприятия по художественной обработке камня.За два дня — 25 и 26 июля — в рамках фестиваля можно будет посетить выставки, лекции и пешеходные экскурсии, которые помогут по-новому взглянуть на уральские самоцветы. Главной точкой притяжения станет Дом Качки на улице Карла Либкнехта, где откроется выставка «Каменный город» об этапах развития камнерезного дела в регионе.Но самое интересное — это насыщенный лекторий, на котором выступят ведущие эксперты. Так, в полдень 25 июля геолог Елена Попова расскажет, как уральские камни покоряли города России, а в 14.00 искусствовед Людмила Будрина погрузит слушателей в полтора века истории императорской гранильной фабрики. Вечером того же дня историк Александр Думчиков свяжет природный камень с архитектурой авангарда, а в 18.00 художник-камнерез Григорий Пономарев поделится опытом развития объёмной мозаики за последние 30 лет.Воскресенье, 26 июля, начнётся с лекции Сергея Винокурова о легендарном заводе «Русские самоцветы», а продолжат лекторий научные сотрудники музея Ксения Пименова и Евгений Бурденков — они расскажут о камне в монументальном искусстве и даже в типовом домостроении Свердловска. Все лекции доступны по обычному входному билету в музей, что делает фестиваль предельно открытым для горожан.Кроме того, организаторы запускают марафон авторских пешеходных экскурсий, так что можно будет прогуляться по знаковым местам и лично прикоснуться к истории.Организаторами фестиваля «Грани» выступают Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга, Музей истории ювелирного и камнерезного искусства, «Минерал-шоу». Мероприятие для возрастной категории 18+