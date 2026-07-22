На два месяца арестуют директора расчётного центра в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Кировском районном суде Екатеринбурга сегодня, 24 июля, приняли решение о мере пресечения для человека, которого обвиняют в мошенничестве. Речь идёт о директоре ООО «Расчетный Центр Эридан».Следователи уверены, что топ-менеджер компании провернул аферу с деньгами в особо крупных масштабах. Ему вменили четвёртую часть статьи 159 УК РФ, то есть мошенничество, которое тянет на серьёзный срок.Правоохранители обратились в суд с ходатайством об аресте бизнесмена, и их аргументы оказались весомыми. После изучения собранных материалов, судья встал на сторону следствия и вынес постановление, согласно которому бизнесмена должны взять под стражу. Срок заключения отсчитали до 21 сентября, так что два месяца свободы директор расчётного центра не увидит.Однако, у защиты есть шансы переломить ситуацию и отбить обвинения их подзащитного или хотя бы смягчить меру пресечения — постановление суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+