Возрастное ограничение 18+
Аномальную жару до +38 °C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области прогнозируется аномальная жара до +38 °C. Также в регионе ожидаются кратковременные дожди.
В субботу, 25 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Температура ночью +15…+20 °C; днём +28…+33 °C, в отдельных районах +36…+38 °C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +17…+19 °C, днём +29…+31 °C. Ветер 1-6 м/сек.
В воскресенье, 26 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью +16…+21 °C, преимущественно без осадков; днём +32…+37 °C, местами кратковременный дождь. Ветер слабый.
В столице Урала ночью +19…+21 °C, преимущественно без осадков; днём +32…+34 °C, кратковременный дождь. Ветер слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В субботу, 25 июля, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Температура ночью +15…+20 °C; днём +28…+33 °C, в отдельных районах +36…+38 °C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +17…+19 °C, днём +29…+31 °C. Ветер 1-6 м/сек.
В воскресенье, 26 июля, в Свердловской области переменная облачность, ночью +16…+21 °C, преимущественно без осадков; днём +32…+37 °C, местами кратковременный дождь. Ветер слабый.
В столице Урала ночью +19…+21 °C, преимущественно без осадков; днём +32…+34 °C, кратковременный дождь. Ветер слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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