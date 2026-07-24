Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 18 по 25 августа будет закрыто движение по улице Гражданской возле дома № 2. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в мэрии.
Там будут менять магистральные тепловые сети. Работы будет проводить Екатеринбургская теплосетевая компания.
Уточнить информацию о перекрытии можно на информационной карте официального городского портала. Мероприятие для возрастной категории 18+
Там будут менять магистральные тепловые сети. Работы будет проводить Екатеринбургская теплосетевая компания.
«Движение общественного транспорта на данном участке улично-дорожной сети отсутствует, автомобилисты смогут объехать по близлежащим улицам. На перекрытой части дороги будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели»,
– сообщили в пресс-службе администрации.
Уточнить информацию о перекрытии можно на информационной карте официального городского портала. Мероприятие для возрастной категории 18+
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