В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской

– сообщили в пресс-службе администрации.

«Движение общественного транспорта на данном участке улично-дорожной сети отсутствует, автомобилисты смогут объехать по близлежащим улицам. На перекрытой части дороги будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели»,