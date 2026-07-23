Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда





– рассказал полковник Горелых. «Как только устройство для получения огня привели в действие, произошел мощный хлопок с последующим пожаром. Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от их палатки остался лишь металлический каркас»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Четырёх рыбаков госпитализировали с ожогами первой и второй степени после отдыха на берегу Бисертского пруда в Нижнесергинском районе.Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, мужчины рыбачили на берегу, пока не начался дождь. Они решили укрыться в палатке, где стали готовить при помощи туристического газового баллона. Позже, почувствовав запах газа, вместо того чтобы проветрить палатку, они решили проверить утечку зажигалкой.Известно, что пострадавшими стали двое железнодорожников из Татарстана, 1976 и 1977 годов рождения, и двое их коллег из Екатеринбурга, 1973 и 1999 годов рождения. У всех ожоги порядка 15 % тела.В полиции назначили экспертизу для установления степени тяжести травм. Не исключается возможность возбуждения уголовного дела по итогам расследования и проверки показаний потерпевших.Мероприятие для возрастной категории 18+