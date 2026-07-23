Возрастное ограничение 18+
Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
Фото предоставлено Валерием Горелых
Четырёх рыбаков госпитализировали с ожогами первой и второй степени после отдыха на берегу Бисертского пруда в Нижнесергинском районе.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, мужчины рыбачили на берегу, пока не начался дождь. Они решили укрыться в палатке, где стали готовить при помощи туристического газового баллона. Позже, почувствовав запах газа, вместо того чтобы проветрить палатку, они решили проверить утечку зажигалкой.
Известно, что пострадавшими стали двое железнодорожников из Татарстана, 1976 и 1977 годов рождения, и двое их коллег из Екатеринбурга, 1973 и 1999 годов рождения. У всех ожоги порядка 15 % тела.
В полиции назначили экспертизу для установления степени тяжести травм. Не исключается возможность возбуждения уголовного дела по итогам расследования и проверки показаний потерпевших.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, мужчины рыбачили на берегу, пока не начался дождь. Они решили укрыться в палатке, где стали готовить при помощи туристического газового баллона. Позже, почувствовав запах газа, вместо того чтобы проветрить палатку, они решили проверить утечку зажигалкой.
«Как только устройство для получения огня привели в действие, произошел мощный хлопок с последующим пожаром. Когда рыбаки пришли в себя, они увидели, что от их палатки остался лишь металлический каркас»,
– рассказал полковник Горелых.
Известно, что пострадавшими стали двое железнодорожников из Татарстана, 1976 и 1977 годов рождения, и двое их коллег из Екатеринбурга, 1973 и 1999 годов рождения. У всех ожоги порядка 15 % тела.
В полиции назначили экспертизу для установления степени тяжести травм. Не исключается возможность возбуждения уголовного дела по итогам расследования и проверки показаний потерпевших.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию