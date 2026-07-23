Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина попал в обновлённый «список 1286» — перечень иностранных организаций, сотрудничество с которыми военное ведомство США считает угрозой национальной безопасности.Документ опубликовало Военное министерство США. Попадание в список означает ряд ограничений на взаимодействие с учреждением. Начиная с 2026 финансового года американскому военному ведомству запрещено тратить средства на фундаментальные исследования, которые ведутся в сотрудничестве с любой организацией из списка. Запрет распространяется на гранты, контракты и любые другие формы поддержки университетов. Нельзя ни вести совместные исследования, ни использовать оборудование перечисленных организаций. Ограничение действует и в отношении всех сотрудников таких учреждений.Отдельно ведомство предупреждает исследователей: сама по себе работа с человеком, аффилированным с организацией из списка, создаёт «комплаенс-риск» и может лишить учёного права на федеральное финансирование.Все связи с такими структурами и участие в программах привлечения талантов необходимо декларировать — за неполное раскрытие информации грозит ответственность вплоть до нарушения федерального закона.Список ведётся в соответствии с разделом 1286 Закона об оборонном бюджете США. В документе сказано, что подобные перечни ограниченных сторон нужны, чтобы обозначить лиц, компании и организации, которых правительство США считает проблемой для национальной безопасности. Конкретно «список 1286», по формулировке ведомства, противодействует «нежелательному иностранному влиянию» на исследования, финансируемые из военного бюджета, и включает организации и программы, которые, как считается, подтверждённо занимаются деятельностью, угрожающей интересам нацбезопасности США.Индивидуальных претензий к каждой организации, включая УрФУ, документ не содержит — обоснование дано только общее, для всего перечня.Всего в основной таблице перечислено около 130 организаций из трёх стран: 88 — из Китая, 33 — из России и 9 — из Ирана. Это не только университеты: в перечень входят военные академии, научно-исследовательские институты, лаборатории и промышленные предприятия.Из российских организаций в списке — МГУ имени Ломоносова, МФТИ, МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики, Курчатовский институт, Сколтех, Московский авиационный институт, Томский политехнический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Нижегородский университет имени Лобачевского, ряд институтов Российской академии наук, а также предприятия «Корпорации тактическое ракетное вооружение».Вторая таблица документа — программы привлечения зарубежных специалистов, которые в США считают опасными. Помимо китайских программ («Тысяча талантов», «Сто талантов», «Чанцзян», Pearl River и других), в неё включён российский «Проект 5-100» — программа господдержки ведущих вузов, участником которой был и УрФУ.В самом УрФУ отказались от комментариев по поводу попадания в запретный список Военного ведомства США. Сегодня, к слову, свой день рождения отмечает ректор УрФУ Илья Обабков — ему исполнился 51 год. Мероприятие для возрастной категории 18+