Возрастное ограничение 18+

Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США

14.44 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина попал в обновлённый «список 1286» — перечень иностранных организаций, сотрудничество с которыми военное ведомство США считает угрозой национальной безопасности.

Документ опубликовало Военное министерство США. Попадание в список означает ряд ограничений на взаимодействие с учреждением. Начиная с 2026 финансового года американскому военному ведомству запрещено тратить средства на фундаментальные исследования, которые ведутся в сотрудничестве с любой организацией из списка. Запрет распространяется на гранты, контракты и любые другие формы поддержки университетов. Нельзя ни вести совместные исследования, ни использовать оборудование перечисленных организаций. Ограничение действует и в отношении всех сотрудников таких учреждений.

Отдельно ведомство предупреждает исследователей: сама по себе работа с человеком, аффилированным с организацией из списка, создаёт «комплаенс-риск» и может лишить учёного права на федеральное финансирование.

Все связи с такими структурами и участие в программах привлечения талантов необходимо декларировать — за неполное раскрытие информации грозит ответственность вплоть до нарушения федерального закона.

Список ведётся в соответствии с разделом 1286 Закона об оборонном бюджете США. В документе сказано, что подобные перечни ограниченных сторон нужны, чтобы обозначить лиц, компании и организации, которых правительство США считает проблемой для национальной безопасности. Конкретно «список 1286», по формулировке ведомства, противодействует «нежелательному иностранному влиянию» на исследования, финансируемые из военного бюджета, и включает организации и программы, которые, как считается, подтверждённо занимаются деятельностью, угрожающей интересам нацбезопасности США.

Индивидуальных претензий к каждой организации, включая УрФУ, документ не содержит — обоснование дано только общее, для всего перечня.

Всего в основной таблице перечислено около 130 организаций из трёх стран: 88 — из Китая, 33 — из России и 9 — из Ирана. Это не только университеты: в перечень входят военные академии, научно-исследовательские институты, лаборатории и промышленные предприятия.

Из российских организаций в списке — МГУ имени Ломоносова, МФТИ, МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики, Курчатовский институт, Сколтех, Московский авиационный институт, Томский политехнический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Нижегородский университет имени Лобачевского, ряд институтов Российской академии наук, а также предприятия «Корпорации тактическое ракетное вооружение».

Вторая таблица документа — программы привлечения зарубежных специалистов, которые в США считают опасными. Помимо китайских программ («Тысяча талантов», «Сто талантов», «Чанцзян», Pearl River и других), в неё включён российский «Проект 5-100» — программа господдержки ведущих вузов, участником которой был и УрФУ.

В самом УрФУ отказались от комментариев по поводу попадания в запретный список Военного ведомства США. Сегодня, к слову, свой день рождения отмечает ректор УрФУ Илья Обабков — ему исполнился 51 год.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловское «Яблоко» подало в облизбирком список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Заксобрания
23 июля 2026
В Верхней Салде запретили использовать воду из-под крана из-за превышения аммиака
18 июля 2026
В Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидировали четыре гигантские свалки
23 июля 2026
На улице Нижней Туры благодаря прокуратуре появятся фонари
22 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
19:47 Свердловские железнодорожники поделились печальной статистикой
19:26 Жителям двух районов Екатеринбурга не хватает травмпунктов
19:08 В Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидировали четыре гигантские свалки
18:44 Серию бесплатных экскурсий по Химмашу запускают екатеринбургские гиды
18:37 Директора рехаба «Свобода» арестовали в Сысерти
18:12 Второй за неделю свердловский мэр отправляется в отставку
17:45 У жителя Тугулымского района конфисковали квадроцикл за пьяную езду
17:20 В шорт-лист премии 100+ AWARDS вошли 20 проектов из Свердловской области
16:45 Горнодобывающая компания, в которую вложился шоумен Сергей Светлаков, стала микропредприятием
16:17 Алапаевец дошёл до Верховного суда, чтобы отменить штраф за отказ показывать полис ОСАГО
16:10 В Екатеринбурге впервые проведут международный студенческий турнир по фиджитал-бильярду
15:37 Автостанцию «Восточная» снесли в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
19:47 Свердловские железнодорожники поделились печальной статистикой
19:26 Жителям двух районов Екатеринбурга не хватает травмпунктов
19:08 В Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидировали четыре гигантские свалки
18:44 Серию бесплатных экскурсий по Химмашу запускают екатеринбургские гиды
18:37 Директора рехаба «Свобода» арестовали в Сысерти
18:12 Второй за неделю свердловский мэр отправляется в отставку
17:45 У жителя Тугулымского района конфисковали квадроцикл за пьяную езду
17:20 В шорт-лист премии 100+ AWARDS вошли 20 проектов из Свердловской области
16:45 Горнодобывающая компания, в которую вложился шоумен Сергей Светлаков, стала микропредприятием
16:17 Алапаевец дошёл до Верховного суда, чтобы отменить штраф за отказ показывать полис ОСАГО
16:10 В Екатеринбурге впервые проведут международный студенческий турнир по фиджитал-бильярду
15:37 Автостанцию «Восточная» снесли в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK