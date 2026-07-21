Возрастное ограничение 18+

Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы

15.36 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Актриса Марина Федункив лично помогла двум предпринимателям, которым из-за нехватки сотрудников приходится ежедневно работать сразу за нескольких. Так завершился социальный проект Авито Работы «Звезда вам в помощь».

Участники проекта со всей России размещали вакансии на платформе и рассказывали о своём бизнесе. Победителями стали студия маникюра CHOOSE ME из подмосковного Красногорска и кулинария «Гастрономика» из Тимашевска Краснодарского края.

Марина Федункив приехала в каждую компанию на один рабочий день и включилась в повседневную работу. В студии её хозяйка одновременно выполняла обязанности директора, администратора и мастера маникюра. В кулинарии одна из сотрудниц в разгар сезона совмещала работу продавца, менеджера и официанта.

Истории предпринимателей стали основой серии видеороликов о том, как нехватка персонала заставляет владельцев малого бизнеса брать на себя сразу несколько ролей.

«Когда работаешь в небольшом бизнесе, часто берёшь на себя сразу все роли. В такие моменты особенно важно понимать, что есть поддержка и инструменты, которые реально помогают справляться с нагрузкой», — рассказала владелица студии CHOOSE ME Ирина Бокова.

Приём заявок проходил до 31 мая. Для участия предпринимателям нужно было разместить вакансию на Авито Работе и заполнить анкету с рассказом о своей компании.

«Вести свой бизнес — это постоянный баланс: ты одновременно директор, продавец и менеджер. Именно поэтому мне было важно не просто поддержать проект „Звезда вам в помощь“ как лицо кампании, а приехать в CHOOSE ME и „Гастрономику“, чтобы увидеть, с какими задачами сталкиваются предприниматели и помочь», — отметила Марина Федункив.

По словам CMO Авито Работы Елены Котусовой, проект должен был показать реальные трудности малого бизнеса и напомнить предпринимателям, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени.

«Малый бизнес часто работает в режиме, когда собственник одновременно выполняет сразу несколько функций — от администратора до продавца или менеджера. Вместе с Мариной Федункив мы решили показать реальные истории таких предпринимателей и напомнить, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени. Когда на собственнике бизнеса уже лежит множество задач, решение вопросов найма можно доверить удобным инструментам Авито Работы — чтобы быстрее находить сотрудников и больше времени уделять развитию своего дела. Занимайтесь своим делом, а мы поможем с наймом», — рассказала Елена Котусова, CMO Авито Работы.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На «Авито» запустили витрину социальных предпринимателей
21 июля 2026
Авито Работа поможет промышленным предприятиям решать кадровые задачи
21 июля 2026
На «Авито» распродают цирковой реквизит в помощь детям с особенностями здоровья и «трудным» подросткам
15 июля 2026
Каждый второй житель УрФО назвал доход главной причиной для подработки
18 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

От дождевого паводка в Свердловской области пострадали 75 населённых пунктов

Промежуточные итоги наводнения на Среднем Урале
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:17 Режевской майнер заплатит миллионы за хитрость с электричеством
18:49 «Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге
18:39 На два месяца арестуют директора расчётного центра в Екатеринбурге
17:04 Аномальную жару до +38 °C прогнозируют в Свердловской области
16:51 Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
19:47 Свердловские железнодорожники поделились печальной статистикой
19:26 Жителям двух районов Екатеринбурга не хватает травмпунктов
19:08 В Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидировали четыре гигантские свалки
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
19:17 Режевской майнер заплатит миллионы за хитрость с электричеством
18:49 «Каменный город» появился в Доме генерала Качки в Екатеринбурге
18:39 На два месяца арестуют директора расчётного центра в Екатеринбурге
17:04 Аномальную жару до +38 °C прогнозируют в Свердловской области
16:51 Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
16:29 В Екатеринбурге на неделю закроют движение по Гражданской
16:06 Плохая погода не смогла помешать ремонту мостов в Свердловской области
15:36 Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы
15:34 Рыбаки чуть не погибли от взрыва газа на берегу Бисертского пруда
14:44 Пентагон назвал УрФУ имени Ельцина угрозой нацбезопасности США
14:38 Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
14:13 В Екатеринбурге на неделю изменится движение четырёх трамвайных маршрутов
14:09 Треть жителей Урала используют товары для улучшения сна
13:37 Облсуд отменил оправдательный приговор екатеринбурженке, обвиняемой в заказе убийства сожителя
12:46 Пешеход погиб под колёсами мотоцикла на Крауля в Екатеринбурге
12:00 Из-за жары на Урале грузовикам запретили ездить по трассам
11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
09:45 Из-за паводка в Верхней Сысерти закрыли детский лагерь
22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
19:47 Свердловские железнодорожники поделились печальной статистикой
19:26 Жителям двух районов Екатеринбурга не хватает травмпунктов
19:08 В Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидировали четыре гигантские свалки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK