Марина Федункив помогла маникюрной студии и кулинарии в кадровом проекте Авито Работы

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Актриса Марина Федункив лично помогла двум предпринимателям, которым из-за нехватки сотрудников приходится ежедневно работать сразу за нескольких. Так завершился социальный проект Авито Работы «Звезда вам в помощь».Участники проекта со всей России размещали вакансии на платформе и рассказывали о своём бизнесе. Победителями стали студия маникюра CHOOSE ME из подмосковного Красногорска и кулинария «Гастрономика» из Тимашевска Краснодарского края.Марина Федункив приехала в каждую компанию на один рабочий день и включилась в повседневную работу. В студии её хозяйка одновременно выполняла обязанности директора, администратора и мастера маникюра. В кулинарии одна из сотрудниц в разгар сезона совмещала работу продавца, менеджера и официанта.Истории предпринимателей стали основой серии видеороликов о том, как нехватка персонала заставляет владельцев малого бизнеса брать на себя сразу несколько ролей.«Когда работаешь в небольшом бизнесе, часто берёшь на себя сразу все роли. В такие моменты особенно важно понимать, что есть поддержка и инструменты, которые реально помогают справляться с нагрузкой», — рассказала владелица студии CHOOSE ME Ирина Бокова.Приём заявок проходил до 31 мая. Для участия предпринимателям нужно было разместить вакансию на Авито Работе и заполнить анкету с рассказом о своей компании.«Вести свой бизнес — это постоянный баланс: ты одновременно директор, продавец и менеджер. Именно поэтому мне было важно не просто поддержать проект „Звезда вам в помощь“ как лицо кампании, а приехать в CHOOSE ME и „Гастрономику“, чтобы увидеть, с какими задачами сталкиваются предприниматели и помочь», — отметила Марина Федункив.По словам CMO Авито Работы Елены Котусовой, проект должен был показать реальные трудности малого бизнеса и напомнить предпринимателям, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени.«Малый бизнес часто работает в режиме, когда собственник одновременно выполняет сразу несколько функций — от администратора до продавца или менеджера. Вместе с Мариной Федункив мы решили показать реальные истории таких предпринимателей и напомнить, что поиск сотрудников не обязательно должен занимать много времени. Когда на собственнике бизнеса уже лежит множество задач, решение вопросов найма можно доверить удобным инструментам Авито Работы — чтобы быстрее находить сотрудников и больше времени уделять развитию своего дела. Занимайтесь своим делом, а мы поможем с наймом», — рассказала Елена Котусова, CMO Авито Работы. Мероприятие для возрастной категории 18+