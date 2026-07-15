Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области

– сказали в Минздраве.

«Важно помнить, что эта болезнь развивается молниеносно. При таких симптомах, как острая боль в животе, повышение температуры, рвота, отказ от еды, бледность и вялость, нужно вызвать скорую. Не ждите, что "само пройдёт"»,