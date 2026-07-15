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Мальчика с тяжёлым перитонитом спасли в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области спасли 11-летнего мальчика из Нижнего Тагила, поступившего в больницу с тяжёлым перитонитом.
Как рассказали в канале министерства здравоохранения региона «Здоровье уральцев», мальчик почувствовал резкую боль в животе и рассказал родителям. Они сразу повезли сына в местную больницу, где врачи заподозрили перитонит и, оценив состояние ребёнка как тяжёлое, связались с Территориальным центром медицины катастроф, чтобы мальчика экстренно доставили в Екатеринбург.
По прибытии в Детскую городскую клиническую больницу № 9 у мальчика диагностировали нарастающую интоксикацию. Она могла привести к сепсису, инфекционно-токсическому шоку и отказу органов, поэтому специалисты сразу приступили к лапароскопической операции – за жизнь ребёнка медики боролись более полутора часов, очищая и дренируя его брюшную полость.
После операции ребёнка перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Спустя три дня мальчику стало лучше, и его перевели в отделение гнойной хирургии.
Отмечается, что ежегодно в ДГКБ № 9 с аппендикулярным перитонитом поступает около 100 детей.
Как рассказали в канале министерства здравоохранения региона «Здоровье уральцев», мальчик почувствовал резкую боль в животе и рассказал родителям. Они сразу повезли сына в местную больницу, где врачи заподозрили перитонит и, оценив состояние ребёнка как тяжёлое, связались с Территориальным центром медицины катастроф, чтобы мальчика экстренно доставили в Екатеринбург.
По прибытии в Детскую городскую клиническую больницу № 9 у мальчика диагностировали нарастающую интоксикацию. Она могла привести к сепсису, инфекционно-токсическому шоку и отказу органов, поэтому специалисты сразу приступили к лапароскопической операции – за жизнь ребёнка медики боролись более полутора часов, очищая и дренируя его брюшную полость.
После операции ребёнка перевели в отделение анестезиологии и реанимации. Спустя три дня мальчику стало лучше, и его перевели в отделение гнойной хирургии.
Отмечается, что ежегодно в ДГКБ № 9 с аппендикулярным перитонитом поступает около 100 детей.
«Важно помнить, что эта болезнь развивается молниеносно. При таких симптомах, как острая боль в животе, повышение температуры, рвота, отказ от еды, бледность и вялость, нужно вызвать скорую. Не ждите, что "само пройдёт"»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в Минздраве.
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