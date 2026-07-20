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Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже

14.38 Пятница, 24 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Сегодня утром, около девяти часов, в структурном подразделении ООО «Арамильский завод ЖБИ» в Реже погиб 34-летний резчик минералов.

По данным прокуратуры Свердловской прокуратуры, мужчина погиб от удара током.

В связи с его гибелью Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению на предприятии требований законодательства об охране труда, изучит имеющуюся документацию»,

– сообщили в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:46 Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
11:25 Пассажиру не разрешили провезти в Кольцово 11 блоков китайских сигарет
10:46 В Берёзовском будут судить уроженку Магадана за хищение более 10 млн рублей
10:04 Под Бисертью произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
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22:15 На ЕКАДе потеряли сбитую собаку
21:58 Жительница Каменска-Уральского наказана судом за лихачество
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19:26 Жителям двух районов Екатеринбурга не хватает травмпунктов
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18:37 Директора рехаба «Свобода» арестовали в Сысерти
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