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Прокуратура проводит проверку в связи с гибелью резчика минералов в Реже
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около девяти часов, в структурном подразделении ООО «Арамильский завод ЖБИ» в Реже погиб 34-летний резчик минералов.
По данным прокуратуры Свердловской прокуратуры, мужчина погиб от удара током.
В связи с его гибелью Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования.
По данным прокуратуры Свердловской прокуратуры, мужчина погиб от удара током.
В связи с его гибелью Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению на предприятии требований законодательства об охране труда, изучит имеющуюся документацию»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сообщили в ведомстве.
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