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На Иннопроме в Екатеринбурге Авито Работа и АРПМ договорились продвигать инженерные профессии

15.44 Вторник, 7 июля 2026
Фото: пресс-служба Авито
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Авито Работа и Агентство развития профессионального мастерства подписали соглашение о сотрудничестве на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Стороны намерены совместно работать над популяризацией инженерных, рабочих и технических специальностей, а также укреплять имидж профессий, связанных с промышленностью и производством.

В рамках соглашения Авито Работа и АРПМ планируют обмениваться аналитикой о рынке труда, создавать совместные рабочие и экспертные группы, проводить конференции и проекты для соискателей, а также направлять своих представителей на профильные мероприятия.

По данным Авито Работы, в первом полугодии 2026 года средние зарплатные предложения для сотрудников в группе «Инженеры и научные сотрудники» выросли на 11% год к году и достигли 100 486 рублей в месяц. Спрос на таких специалистов особенно заметно вырос в Алтайском крае — на 110%, Иркутской области — на 98% и Тверской области — на 90%.

«Инженерные профессии остаются одной из ключевых опор российской экономики, и сегодня мы фиксируем устойчивый рост интереса к ним со стороны соискателей. Так, в первом полугодии 2026 года число откликов в сфере связи и телекоммуникаций увеличилось на 33%, а в группе профессий инженеров и научных сотрудников — на 22%. Во многом это направление связано с компетенциями, которые представлены на чемпионатах Агентства развития профессионального мастерства. Партнёрство с организацией, обладающей глубокой экспертизой в развитии этих навыков, позволит нам совместно сделать такие профессии более понятными, востребованными и привлекательными для людей, выбирающих свой карьерный путь», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Генеральный директор АРПМ Мария Елкина назвала кадровый дефицит в промышленности в том числе репутационной проблемой.

«Рабочие и инженерные профессии долго проигрывали в глазах молодежи тем специальностям, где виден статус и престиж. Мы умеем показывать, как устроено мастерство изнутри — через соревнования, через новые стандарты, через достижения конкретных людей. Авито Работа умеет доносить это до миллионов. Именно такое сотрудничество сейчас актуально для обеих сторон и обречено на синергию», — заявила Елкина.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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15:44 На Иннопроме в Екатеринбурге Авито Работа и АРПМ договорились продвигать инженерные профессии
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14:25 В Академическом районе в Екатеринбурге бультерьер загрыз шпица
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13:54 В Верхней Пышме пропал 15-летний юноша в фиолетовой кофте
13:26 Свердловская полиция сообщает об участившихся случаях использования мошенниками детей
13:20 Екатеринбургский Дворец творчества учащихся юридически переехал из усадьбы Расторгуевых — Харитоновых
13:17 Пять новых автобусов-гармошек прибыли в Екатеринбург
13:08 Администрацию Первоуральска обязали открыть снегоприёмный пункт
11:50 Свердловское МЧС сообщает о гибели двух несовершеннолетних на воде
11:39 Администрацию Сосьвы оштрафовали за нарушение пожарной безопасности
11:16 В Кушве за угрозы сотруднице полиции осудили жителя посёлка Баранчинский
09:58 Из-за нарушения пожарной безопасности в Екатеринбурге закрыли ДК «Химмаш»
09:26 За сутки в Свердловской области от паводковых вод освободились восемь домов и 123 участка
22:44 В Екатеринбурге хотят исключить из реестра ОКН ещё один памятник
21:22 Сысертский суд оштрафовал туапсинский аквапарк
20:55 В окрестностях трассы М-12 ищут потерявшегося после ДТП «золотую шиншиллу»
20:22 Водитель из Байкаловского района лишился автомобиля за пьяный рецидив
19:33 На Верх-Исетском пруду появились новые буи для безопасности судоходства
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