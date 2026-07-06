На Иннопроме в Екатеринбурге Авито Работа и АРПМ договорились продвигать инженерные профессии

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито Работа и Агентство развития профессионального мастерства подписали соглашение о сотрудничестве на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.Стороны намерены совместно работать над популяризацией инженерных, рабочих и технических специальностей, а также укреплять имидж профессий, связанных с промышленностью и производством.В рамках соглашения Авито Работа и АРПМ планируют обмениваться аналитикой о рынке труда, создавать совместные рабочие и экспертные группы, проводить конференции и проекты для соискателей, а также направлять своих представителей на профильные мероприятия.По данным Авито Работы, в первом полугодии 2026 года средние зарплатные предложения для сотрудников в группе «Инженеры и научные сотрудники» выросли на 11% год к году и достигли 100 486 рублей в месяц. Спрос на таких специалистов особенно заметно вырос в Алтайском крае — на 110%, Иркутской области — на 98% и Тверской области — на 90%.«Инженерные профессии остаются одной из ключевых опор российской экономики, и сегодня мы фиксируем устойчивый рост интереса к ним со стороны соискателей. Так, в первом полугодии 2026 года число откликов в сфере связи и телекоммуникаций увеличилось на 33%, а в группе профессий инженеров и научных сотрудников — на 22%. Во многом это направление связано с компетенциями, которые представлены на чемпионатах Агентства развития профессионального мастерства. Партнёрство с организацией, обладающей глубокой экспертизой в развитии этих навыков, позволит нам совместно сделать такие профессии более понятными, востребованными и привлекательными для людей, выбирающих свой карьерный путь», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.Генеральный директор АРПМ Мария Елкина назвала кадровый дефицит в промышленности в том числе репутационной проблемой.«Рабочие и инженерные профессии долго проигрывали в глазах молодежи тем специальностям, где виден статус и престиж. Мы умеем показывать, как устроено мастерство изнутри — через соревнования, через новые стандарты, через достижения конкретных людей. Авито Работа умеет доносить это до миллионов. Именно такое сотрудничество сейчас актуально для обеих сторон и обречено на синергию», — заявила Елкина. Мероприятие для возрастной категории 18+