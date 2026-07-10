Возрастное ограничение 18+
Трёх молодых людей осудили за хищение телефонов из ПВЗ в Берёзовском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Берёзовский городской суд вынес приговор трём ранее не судимым жителям Екатеринбурга 21-летнему Рамазону Давлатову 19-летнему Сергею Илюшкину и их 17-летнему другу.
Их признали виновными в грабеже (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Согласно материалам дела, 11 ноября 2025 года несовершеннолетний участник преступления заказал три сотовых телефона на сумму более 322 тысячи рублей, выбрав опцию «постоплата». Гаджеты привезли в пункт выдачи заказов в посёлке Кедровка, куда 16 ноября подросток приехал вместе со своими друзьями. Пока совершеннолетние друзья ждали его в машине, юноша зашёл в ПВЗ, получил телефоны и убежал с ними.
Позже молодые люди сдали похищенные гаджеты в одном из ломбардов Екатеринбурга, получив за них не менее 190 тысяч рублей. Эти деньги друзья поделили между собой.
Сообщается, что в суде и в ходе предварительного расследования Давлатов и несовершеннолетний признали вину, раскаялись, извинились перед сотрудником ПВЗ и пообещали компенсировать причинённый материальный ущерб. Илюшкин же вину не признал, но не стал отрицать, что был с друзьями в момент преступления.
Несовершеннолетнего суд приговорил к 1 году лишения свободы в воспитательной колонии, Рамазона Давлатову – к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а Сергея Илюшкина – к 3 годам 3 месяцам принудительных работ, также с удержанием 10% от зарплаты. Также с осуждённых взыскано 322 тысячи рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Отдельно в ведомстве отметили, что осуждённые являются фигурантами уголовных дел по аналогичным преступлениям, совершенным в различных городах Свердловской области.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Их признали виновными в грабеже (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Согласно материалам дела, 11 ноября 2025 года несовершеннолетний участник преступления заказал три сотовых телефона на сумму более 322 тысячи рублей, выбрав опцию «постоплата». Гаджеты привезли в пункт выдачи заказов в посёлке Кедровка, куда 16 ноября подросток приехал вместе со своими друзьями. Пока совершеннолетние друзья ждали его в машине, юноша зашёл в ПВЗ, получил телефоны и убежал с ними.
Позже молодые люди сдали похищенные гаджеты в одном из ломбардов Екатеринбурга, получив за них не менее 190 тысяч рублей. Эти деньги друзья поделили между собой.
Сообщается, что в суде и в ходе предварительного расследования Давлатов и несовершеннолетний признали вину, раскаялись, извинились перед сотрудником ПВЗ и пообещали компенсировать причинённый материальный ущерб. Илюшкин же вину не признал, но не стал отрицать, что был с друзьями в момент преступления.
Несовершеннолетнего суд приговорил к 1 году лишения свободы в воспитательной колонии, Рамазона Давлатову – к 3 годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а Сергея Илюшкина – к 3 годам 3 месяцам принудительных работ, также с удержанием 10% от зарплаты. Также с осуждённых взыскано 322 тысячи рублей, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Отдельно в ведомстве отметили, что осуждённые являются фигурантами уголовных дел по аналогичным преступлениям, совершенным в различных городах Свердловской области.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле осудили лже-электриков
10 июля 2026
10 июля 2026
Трёх курьеров мошенников осудили в Асбесте
15 июля 2026
15 июля 2026
Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
14 июля 2026
14 июля 2026