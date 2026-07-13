Непогода хулиганит во всех районах Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В уральской столице уже который день продолжает бушевать стихия. Нестихающие дожди приводят уже к по-настоящему катастрофическим последствиям.По сообщению пресс-службы администрации Екатеринбурга, во всех восьми районах города зафиксировали случаи падения деревьев и крупных веток. Обходится пока без жертв, но не без материального ущерба: некоторые деревья будто прицельно приземляются на припаркованные гражданами автомобили. Так, сегодня жители микрорайона Эльмаш активно делятся в соцсетях снимками рухнувшего на улице Донской гигантского тополя. Дерево не только перегородило трамвайные пути в оба направления, но и придавило легковушку.По заверениям горадминистрации, коммунальные службы моментально откликаются на сообщения о падеже деревьев и незамедлительно приступают к расчистке улиц. Первым делом они освобождают проезжую часть, а вторым этапом вывозят распиленные стволы и ветки на спецплощадки. На борьбу с последствиями стихии выходят сотрудники ДЭУ, управляющих компаний и подрядчиков, которые работают на территориях районов.Но непогода валит не только ослабленные дождями деревья. Из-за резкого ухудшения погоды сбой дали аж 49 светофоров в разных концах Екатеринбурга. Пятнадцать из них — на момент сообщения из мэрии уже удалось оживить. На остальных ремонтники трудятся в порядке очередности, стараясь не затягивать, — уверяет мэрская пресс-служба.Затронула затяжная непогода и работу общественного транспорта. Только за сегодня было зарегистрировано 6 прорывов контактной сети. Из-за этого временно встали трамвайные маршруты № 3, 8, 13, 15, 16 и 18, а также троллейбусные № 26 и 32. Мероприятие для возрастной категории 18+