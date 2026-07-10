На екатеринбургском вокзале задержали неплательщика алиментов из Югорска





– пояснили в управлении. «22 мая Югорский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4,5 месяцев исправительных работ, но он не явился отбывать наказание, после чего его объявили в розыск»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали 32-летнего мужчину из Югорска, объявленного в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов на содержание четырёхлетнего сына.Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД России по УрФО, мужчина больше четырех месяцев не платил алименты и накопил долг около 100 тысяч рублей, в связи с чем на него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.Сам мужчина пояснил, что не знал о том, что его объявили в розыск. Полицейские ему не поверили. Известно, что в 2025 году югорчанин дважды был судим за неуплату алиментов и каждый раз пытался избежать наказания. Мероприятие для возрастной категории 18+