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На екатеринбургском вокзале задержали неплательщика алиментов из Югорска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали 32-летнего мужчину из Югорска, объявленного в федеральный розыск из-за неуплаты алиментов на содержание четырёхлетнего сына.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД России по УрФО, мужчина больше четырех месяцев не платил алименты и накопил долг около 100 тысяч рублей, в связи с чем на него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.
Сам мужчина пояснил, что не знал о том, что его объявили в розыск. Полицейские ему не поверили. Известно, что в 2025 году югорчанин дважды был судим за неуплату алиментов и каждый раз пытался избежать наказания. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД России по УрФО, мужчина больше четырех месяцев не платил алименты и накопил долг около 100 тысяч рублей, в связи с чем на него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.
«22 мая Югорский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4,5 месяцев исправительных работ, но он не явился отбывать наказание, после чего его объявили в розыск»,
– пояснили в управлении.
Сам мужчина пояснил, что не знал о том, что его объявили в розыск. Полицейские ему не поверили. Известно, что в 2025 году югорчанин дважды был судим за неуплату алиментов и каждый раз пытался избежать наказания. Мероприятие для возрастной категории 18+
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