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Тавдинец взыскал с бывшего работодателя два миллиона рублей за производственную травму
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Тавде бывший работник местной деревоперерабатывающей компании через суд взыскал со своего бывшего работодателя компенсацию морального вреда за производственную травму, которую он получил 28 августа 2021 года.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина работал вальщиком леса и в тот день участвовал в трелёвке древесины в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В какой-то момент бревно, которое перевозили на тракторе, повернулось и ударило тавдинца.
В результате мужчина получил переломы шейных позвонков с повреждением спинного мозга и иные травмы. Впоследствии ему поставили инвалидность 1 группы.
Поскольку мужчина не был трудоустроен официально, чтобы получить компенсацию, ему нужно было добиться признания наличия трудовых отношений с работодателем. Он обратился в суд, но ответчик отказался признавать их. За истца заступился прокурор, настоявший на удовлетворении требований, и суд согласился с представителем надзорного ведомства.
В итоге в пользу работника была взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина работал вальщиком леса и в тот день участвовал в трелёвке древесины в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В какой-то момент бревно, которое перевозили на тракторе, повернулось и ударило тавдинца.
В результате мужчина получил переломы шейных позвонков с повреждением спинного мозга и иные травмы. Впоследствии ему поставили инвалидность 1 группы.
«После травмы истец длительное время проходил лечение. В настоящее время он лишен возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, нуждается в постоянной посторонней помощи и уходе»,
– рассказали в ведомстве.
Поскольку мужчина не был трудоустроен официально, чтобы получить компенсацию, ему нужно было добиться признания наличия трудовых отношений с работодателем. Он обратился в суд, но ответчик отказался признавать их. За истца заступился прокурор, настоявший на удовлетворении требований, и суд согласился с представителем надзорного ведомства.
В итоге в пользу работника была взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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