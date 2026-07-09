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Тавдинец взыскал с бывшего работодателя два миллиона рублей за производственную травму

10.27 Четверг, 16 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Тавде бывший работник местной деревоперерабатывающей компании через суд взыскал со своего бывшего работодателя компенсацию морального вреда за производственную травму, которую он получил 28 августа 2021 года.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина работал вальщиком леса и в тот день участвовал в трелёвке древесины в Нижнетавдинском районе Тюменской области. В какой-то момент бревно, которое перевозили на тракторе, повернулось и ударило тавдинца.

В результате мужчина получил переломы шейных позвонков с повреждением спинного мозга и иные травмы. Впоследствии ему поставили инвалидность 1 группы.

«После травмы истец длительное время проходил лечение. В настоящее время он лишен возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, нуждается в постоянной посторонней помощи и уходе»,

– рассказали в ведомстве.


Поскольку мужчина не был трудоустроен официально, чтобы получить компенсацию, ему нужно было добиться признания наличия трудовых отношений с работодателем. Он обратился в суд, но ответчик отказался признавать их. За истца заступился прокурор, настоявший на удовлетворении требований, и суд согласился с представителем надзорного ведомства.

В итоге в пользу работника была взыскана компенсация морального вреда в размере двух миллионов рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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