В Екатеринбурге пристраивают спасённых от утопления мейнкунов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Трём юным мейнкунам ищут в Екатеринбурге новый дом. Им грозило утопление, а теперь их спасительнице грозит удовольствие стать предводительницей целой кошачьей стаи.Эту историю рассказали представители благотворительного фонда «ЗооЗащита». Молодая уралочка случайно увидела, как несут топить трёх крошечных котят. Она отобрала пушистых деток у «палачей», а вознаградили её за неравнодушие тем, что вручили ещё и маму-кошку.Так целая семейка кошек (оказавшихся ещё и породистыми) оказались у девушки, которая, вообще-то, не планировала обзаводиться питомцами. Найти передержку она не смогла, поэтому спасительница хвостиков не придумала ничего лучше, чем поселить всю компанию в своём садовом домике. Самой ей тоже пришлось жить там, чтобы не бросать подопечных без присмотра.К счастью, спустя какое-то время передержка всё же нашлась, и семейство благополучно перебралось в Екатеринбург — теперь они в полной безопасности. Но котятам и их маме ищут новое, постоянное местожительство. Волонтёры открыли настоящий кастинг, чтобы подобрать им любящих и ответственных хозяев. Абы кому их не отдадут — сперва убедятся, что человек готов к большой ответственности и такой же большой любви.Про котят «на выданье» сообщают, что их мама — чистокровный мейнкун. Папа — неизвестно кто, но малыши растут в мамину породу. Они уже сейчас радуют крупными размерами и явно с возрастом станут настоящими гигантами. Все три котёнка — девочки, шустрые и игривые. Сейчас они ещё кормятся маминым молоком, но уже переходят на самостоятельное употребление корма.Желающие подарить какой-то из трёх (из четырёх, если считать маму-кошку) красавиц дом и заботу, могут связаться с волонтёрами по номеру в телеграме: +7-912-265-94-70. Мероприятие для возрастной категории 18+