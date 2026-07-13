Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пристраивают спасённых от утопления мейнкунов
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Трём юным мейнкунам ищут в Екатеринбурге новый дом. Им грозило утопление, а теперь их спасительнице грозит удовольствие стать предводительницей целой кошачьей стаи.
Эту историю рассказали представители благотворительного фонда «ЗооЗащита». Молодая уралочка случайно увидела, как несут топить трёх крошечных котят. Она отобрала пушистых деток у «палачей», а вознаградили её за неравнодушие тем, что вручили ещё и маму-кошку.
Так целая семейка кошек (оказавшихся ещё и породистыми) оказались у девушки, которая, вообще-то, не планировала обзаводиться питомцами. Найти передержку она не смогла, поэтому спасительница хвостиков не придумала ничего лучше, чем поселить всю компанию в своём садовом домике. Самой ей тоже пришлось жить там, чтобы не бросать подопечных без присмотра.
К счастью, спустя какое-то время передержка всё же нашлась, и семейство благополучно перебралось в Екатеринбург — теперь они в полной безопасности. Но котятам и их маме ищут новое, постоянное местожительство. Волонтёры открыли настоящий кастинг, чтобы подобрать им любящих и ответственных хозяев. Абы кому их не отдадут — сперва убедятся, что человек готов к большой ответственности и такой же большой любви.
Про котят «на выданье» сообщают, что их мама — чистокровный мейнкун. Папа — неизвестно кто, но малыши растут в мамину породу. Они уже сейчас радуют крупными размерами и явно с возрастом станут настоящими гигантами. Все три котёнка — девочки, шустрые и игривые. Сейчас они ещё кормятся маминым молоком, но уже переходят на самостоятельное употребление корма.
Желающие подарить какой-то из трёх (из четырёх, если считать маму-кошку) красавиц дом и заботу, могут связаться с волонтёрами по номеру в телеграме: +7-912-265-94-70. Мероприятие для возрастной категории 18+
Эту историю рассказали представители благотворительного фонда «ЗооЗащита». Молодая уралочка случайно увидела, как несут топить трёх крошечных котят. Она отобрала пушистых деток у «палачей», а вознаградили её за неравнодушие тем, что вручили ещё и маму-кошку.
Так целая семейка кошек (оказавшихся ещё и породистыми) оказались у девушки, которая, вообще-то, не планировала обзаводиться питомцами. Найти передержку она не смогла, поэтому спасительница хвостиков не придумала ничего лучше, чем поселить всю компанию в своём садовом домике. Самой ей тоже пришлось жить там, чтобы не бросать подопечных без присмотра.
К счастью, спустя какое-то время передержка всё же нашлась, и семейство благополучно перебралось в Екатеринбург — теперь они в полной безопасности. Но котятам и их маме ищут новое, постоянное местожительство. Волонтёры открыли настоящий кастинг, чтобы подобрать им любящих и ответственных хозяев. Абы кому их не отдадут — сперва убедятся, что человек готов к большой ответственности и такой же большой любви.
Про котят «на выданье» сообщают, что их мама — чистокровный мейнкун. Папа — неизвестно кто, но малыши растут в мамину породу. Они уже сейчас радуют крупными размерами и явно с возрастом станут настоящими гигантами. Все три котёнка — девочки, шустрые и игривые. Сейчас они ещё кормятся маминым молоком, но уже переходят на самостоятельное употребление корма.
Желающие подарить какой-то из трёх (из четырёх, если считать маму-кошку) красавиц дом и заботу, могут связаться с волонтёрами по номеру в телеграме: +7-912-265-94-70. Мероприятие для возрастной категории 18+
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