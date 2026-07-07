Уралмаш и Эльмаш из спальных районов превращаются в «грибницу» небоскрёбов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Городские власти снова взялись за перекройку земельных зон — на этот раз под прицелом два старых квартала в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Глава мэрии подписал соответствующие поправки в Правила землепользования и застройки.Как сообщает интернет-ресурс о недвижимости «Квадратный метр», серьёзные преобразование ожидает квартал между улицами Ломоносова, Победы, 40-летия Октября и Уральских рабочих на Уралмаше. Раньше эта земля числилась общественно-деловой и общего пользования, а теперь её перевели в зону многоэтажной жилой застройки. Площадь участка — 1,2 гектара, и там сейчас стоят тихий внутриквартальный сквер и четыре старых двухэтажки. Их скоро снесут, дабы возвести очередные «человейники».Но это не единственная новость от «Квадратного метра». Мэрия замахнулась и на частный сектор в северо-восточной части Эльмаша — на квартал в границах Кобозева, Даниловской, Красных командиров и Таганской. Здесь землю хотят перевести из зоны индивидуальной застройки в ту же Ж-5, да ещё и с особой подзоной, которая разрешает нарастить плотность почти до 45 тысяч квадратных метров жилья. При этом история запутанная: до августа прошлого года этот квартал и ещё четыре соседних уже были в зоне высотной застройки. Но потом администрация неожиданно передумала и перевела их обратно в «частный сектор». И вот теперь шаг снова сделан в обратную сторону — пока только для одного квартала, но остальные, судя по всему, тоже ждёт та же участь.Ну, и как водится, мнение жителей двух микрорайонов не учитывается. А недовольных тем, что утопающие в зелени кварталы Орджоникидзевского района стремительно застраиваются скребущими небо бетонными коробками (со всеми отсюда вытекающими), очень много. Мероприятие для возрастной категории 18+