Красноуральские братья докатились на мопеде до административного ареста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Красноуральске разыгралась почти комичная, но очень опасная сцена с участием двух братьев, которая закончилась для обоих реальным административным арестом. Молодые люди решили покататься на мопеде, будучи изрядно навеселе, и при этом даже не имели прав на управление.В начале первого часа ночи 14 июля на улице Центральной инспекторы Госавтоинспекции остановили 19-летнего парня на мопеде — от него разило алкоголем, а стоял он явно нетвердо. Проверка на алкотестере показала 0,702 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, тогда как допустимая норма — всего 0,16 мг/л. Нарушитель, как выяснилось, прав на вождение никогда не имел.Но самое интересное произошло дальше, пока полицейские оформляли протокол. К месту остановки подошел старший брат — 20-летний парень, который тоже был явно не в трезвом состоянии. Несмотря на опьянение и полное отсутствие водительского удостоверения, он забрал у брата мопед и попытался умчаться. Правда, далеко уехать не вышло — те же сотрудники ГИБДД перехватили его прямо на месте. Алкотестер выдал ещё более внушительный результат — 0,928 мг/л, что почти в шесть раз выше нормы.В отношении бравых, но пьяных братьев составили протоколы по части 3 статьи 12.8 КоАП, которая как раз касается управления транспортом в нетрезвом виде без прав. Мировой судья Красноуральского судебного района разобрал оба дела и пришел к выводу, что парни грубо нарушили правила дорожного движения, создав угрозу и себе, и другим участникам. Судья учел характер правонарушения, степень вины каждого и другие обстоятельства, но снисхождения не проявил — обоим братьям назначили максимальное в пределах санкции наказание в виде административного ареста на 10 суток.Правда, постановления пока не вступили в законную силу, и молодые люди могут попытаться их обжаловать в вышестоящей инстанции. Мероприятие для возрастной категории 18+