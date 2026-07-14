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На три месяца закрыли опасную газонакопительную станцию в Монетном

19.51 Среда, 15 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В посёлке Монетный на 90 суток приостановили работу газонаполнительной станции компании «Октан-К». В её работе обнаружены грубые и опасные нарушения.

Проверка работы газонакопительной станции в Монетном прошла ещё в феврале–марте этого года. В ней принимали участие представители Егоршинской транспортной прокуратуры и специалисты из Уральского управления Ростехнадзора. Они выяснили, что компания «Октан-К» эксплуатировала объект, толком не оформляя документы. Например, на промплощадке стоял подземный резервуар для сжиженного газа, который подпитывал топливом местную котельную, однако в государственном реестре опасных производственных объектов он не значился. Кроме того, у станции не нашлось проектной и исполнительной документации ни на сливо-наливную эстакаду, ни на газопроводы, ни на насосный блок.

Специалисты Ростехнадзора зафиксировали и другие косяки: оборудование использовали без оценки соответствия требованиям безопасности, а плановых графиков ремонта запорной арматуры и насосов просто не существовало. Когда всё это вскрылось, прокуратура возбудила административные дела по статье 9.1 КоАП (нарушение требований промбезопасности).

Инспектор Ростехнадзора вынес постановление о наказании для «Октан-К» в виде приостановки деятельности на целых 90 суток. Под запрет попала эксплуатация сливной эстакады, компрессора, газопроводов, подземного резервуара, а также железнодорожных путей и дороги на площадке в Монетном.

Руководство компании пыталось оспорить это решение в Ленинском районном суде Екатеринбурга, но суд признал запрет законным и обоснованным. Представители «Октана-К» не успокоились и подали жалобу уже в Свердловский областной суд, надеясь отменить наказание. Сегодня стало известно, что и там не нашли причин вмешиваться в решение нижестоящей инстанции. Так что станция останется закрытой, пока нарушения не исправят.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:46 У 52-летнего жителя Свердловской области киста «съела» часть челюсти
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15:49 На «Авито» распродают цирковой реквизит в помощь детям с особенностями здоровья и «трудным» подросткам
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12:03 Жительницу Нижнего Тагила лишили свободы за покушение на убийство сожителя
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10:36 СМИ сообщают о гибели девочки после выпадения из окна в Среднеуральске
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