На три месяца закрыли опасную газонакопительную станцию в Монетном

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В посёлке Монетный на 90 суток приостановили работу газонаполнительной станции компании «Октан-К». В её работе обнаружены грубые и опасные нарушения.Проверка работы газонакопительной станции в Монетном прошла ещё в феврале–марте этого года. В ней принимали участие представители Егоршинской транспортной прокуратуры и специалисты из Уральского управления Ростехнадзора. Они выяснили, что компания «Октан-К» эксплуатировала объект, толком не оформляя документы. Например, на промплощадке стоял подземный резервуар для сжиженного газа, который подпитывал топливом местную котельную, однако в государственном реестре опасных производственных объектов он не значился. Кроме того, у станции не нашлось проектной и исполнительной документации ни на сливо-наливную эстакаду, ни на газопроводы, ни на насосный блок.Специалисты Ростехнадзора зафиксировали и другие косяки: оборудование использовали без оценки соответствия требованиям безопасности, а плановых графиков ремонта запорной арматуры и насосов просто не существовало. Когда всё это вскрылось, прокуратура возбудила административные дела по статье 9.1 КоАП (нарушение требований промбезопасности).Инспектор Ростехнадзора вынес постановление о наказании для «Октан-К» в виде приостановки деятельности на целых 90 суток. Под запрет попала эксплуатация сливной эстакады, компрессора, газопроводов, подземного резервуара, а также железнодорожных путей и дороги на площадке в Монетном.Руководство компании пыталось оспорить это решение в Ленинском районном суде Екатеринбурга, но суд признал запрет законным и обоснованным. Представители «Октана-К» не успокоились и подали жалобу уже в Свердловский областной суд, надеясь отменить наказание. Сегодня стало известно, что и там не нашли причин вмешиваться в решение нижестоящей инстанции. Так что станция останется закрытой, пока нарушения не исправят. Мероприятие для возрастной категории 18+