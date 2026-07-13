Автомобилистов предупреждают об ограничениях на трассе «Екатеринбург – Тюмень»





– просят дорожники. «На участке действует временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более трёх метров и общей массе 44 тонн. Учитывайте, пожалуйста, эту информацию!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уралуправтодор предупреждает автомобилистов о дорожных роботах после подтопления участка трассы «Екатеринбург – Тюмень» с 196-го по 210-й километр.Ранее сообщалось, что после сильного дождя в деревне Кокуй Талицкого муниципального округа размыло плотину, и в реке Юрмыч вблизи Тюменского тракта поднялся уровень воды, что привело к подмыванию земляной насыпи и разрушению дорожного полотна.Сейчас, пока продолжают работы по восстановлению дороги, проехать повреждённый участок могут только небольшие машины.Мероприятие для возрастной категории 18+