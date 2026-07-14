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Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
К принудительным работам приговорили жителя Башкирии Айрата Мансурова, который в ночь с 6 на 7 февраля 2026 года в Красноуральске наехал на инспектора ДПС.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ту ночь Мансуроваостановили для проверки документов. Поскольку он был пьян и понимал последствия, решил сбежать. Он поехал прямо на инспектора ДПС, а, когда тот оказался на капоте, продолжил движение.
Впоследствии на мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». В суде мужчина раскаялся.
Красноуральский городской суд назначил ему в качестве наказания 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также в пользу государства конфисковал у осуждённого 363 800 рублей, что соразмерно стоимости автомобиля, на котором он сбил инспектора. Приговор ещё может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ту ночь Мансуроваостановили для проверки документов. Поскольку он был пьян и понимал последствия, решил сбежать. Он поехал прямо на инспектора ДПС, а, когда тот оказался на капоте, продолжил движение.
Впоследствии на мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». В суде мужчина раскаялся.
Красноуральский городской суд назначил ему в качестве наказания 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, а также в пользу государства конфисковал у осуждённого 363 800 рублей, что соразмерно стоимости автомобиля, на котором он сбил инспектора. Приговор ещё может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+
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