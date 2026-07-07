Свердловское МЧС оценило паводковую ситуацию в регионе





сообщили в МЧС. «Оперативные группы ведомства и местные комиссии обеспечивают непрерывный гидрологический мониторинг. Спасатели проводят подворовые обходы, организуют лодочные переправы для изолированных населенных пунктов и доставляют жителям необходимое: за сутки распределено более 400 продуктовых наборов, 2 тонны бутилированной воды, а также выполнены десятки запросов на доставку медикаментов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Главное управление МЧС по Свердловской области продолжает работать с последствиями сильных дождей, которые привели к подъёму уровня воды в местных реках.По последним данным, в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка в 65 населённых пунктах 20 муниципальных образований региона. Также подтопленными остаются 9 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог.За последние сутки вода отступила от 49 жилых домов и 153 приусадебных участков в 13 населённых пунктах. Вместе с тем из-за прохождения новой паводковой волны и очередных осадков подтопленными оказались ещё 130 домов и 185 земельных участков — в основном в городе Ирбите и Ирбитском муниципальном округе.Для пострадавших жителей развёрнуто шесть пунктов временного размещения: четыре – в Ирбитском муниципальном округе и два – в городском округе Ирбит. В них сейчас находятся 88 человек, включая 32 ребёнка. Остальные эвакуированные разместились у родственников и знакомых.По прогнозам, в ближайшие сутки уровень воды продолжит подниматься, что создаёт риск подтопления дополнительных территорий в Ирбитском муниципальном округе и городе Ирбите.Всего к работам в зоне чрезвычайной ситуации привлечено 475 человек и 139 единиц техники. Мероприятие для возрастной категории 18+