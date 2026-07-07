Возрастное ограничение 18+
56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Госавтоинспекция Екатеринбурга провела профилактический рейд «Нелегальный перевозчик» вместе с сотрудниками Минтранспорта Свердловской области, в ходе которого проверялись такси.
Сообщается, что за один рейд автоинспекторы проверили более 220 автомобилей и выявили 56 нарушений. Среди них в городской ГИБДД отметили следующие:
– 17 таксистов не имели водительского удостоверения;
– 14 человек ездили без документов (каких документов им не хватало, не уточняется);
– 12 таксистов ездили на неисправных машинах;
– 2 водителя были замечены за выездом на полосу встречного движения.
Другие нарушение в пресс-группе не упомянули. Мероприятие для возрастной категории 18+
Сообщается, что за один рейд автоинспекторы проверили более 220 автомобилей и выявили 56 нарушений. Среди них в городской ГИБДД отметили следующие:
– 17 таксистов не имели водительского удостоверения;
– 14 человек ездили без документов (каких документов им не хватало, не уточняется);
– 12 таксистов ездили на неисправных машинах;
– 2 водителя были замечены за выездом на полосу встречного движения.
Другие нарушение в пресс-группе не упомянули. Мероприятие для возрастной категории 18+
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