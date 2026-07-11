Возрастное ограничение 18+
Из-за паводка на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» ограничили движение
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об ограничении движения на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» из-за подтопления.
По этой дороге со стороны Серова можно было проехать к посёлкам Ларьковка и Андриановичи. Теперь это можно сделать только через Краснотурьинск. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В связи с выходом реки Турья из русла введено временное ограничение движения на 17-м километре автодороги»,
– сообщили в ГАИ.
По этой дороге со стороны Серова можно было проехать к посёлкам Ларьковка и Андриановичи. Теперь это можно сделать только через Краснотурьинск. Мероприятие для возрастной категории 18+
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