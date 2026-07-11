Из-за паводка на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» ограничили движение





сообщили в ГАИ. «В связи с выходом реки Турья из русла введено временное ограничение движения на 17-м километре автодороги»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области сообщает об ограничении движения на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» из-за подтопления.По этой дороге со стороны Серова можно было проехать к посёлкам Ларьковка и Андриановичи. Теперь это можно сделать только через Краснотурьинск. Мероприятие для возрастной категории 18+