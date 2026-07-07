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Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля

15.29 Четверг, 16 июля 2026
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Главное управление МЧС по Свердловской области опубликовало предупреждение о непогоде в пятницу, 17 июля. В этот день в регионе ожидаются очень сильные дожди и ливни.

В преддверии выходных спасатели уже предупреждали, что на фоне сильных дождей привычные места отдыха могут стать опасными из-за повышения уровня воды в водоёмах, и призывали к соблюдению мер безопасности.

«Главное – не подходите близко к кромке воды, избегайте прогулок вблизи затопляемых участков и не паркуйте транспорт в низинах. Паводковая вода может подняться стремительно»,

– сказали в МЧС.


Напомним, в случае ЧП нужно звонить по номеру 101 или 112.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
15:29 Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
14:57 Возле Кольцово под грузовой поезд попал мужчина
14:37 Более половины жителей УрФО работали или учились из дома
14:35 Автомобилистов предупреждают об ограничениях на трассе «Екатеринбург – Тюмень»
13:35 На екатеринбургском вокзале задержали неплательщика алиментов из Югорска
13:11 Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП в Сысертском районе
11:38 Свердловское МЧС оценило паводковую ситуацию в регионе
11:26 Из-за паводка на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» ограничили движение
11:05 Призывавшему к убийству правоохранителей жителю Берёзовского вынесли приговор
10:27 Тавдинец взыскал с бывшего работодателя два миллиона рублей за производственную травму
09:51 Грузовой поезд сошёл с путей на Свердловской железной дороге
09:31 Трёх молодых людей осудили за хищение телефонов из ПВЗ в Берёзовском
21:13 В Екатеринбурге пристраивают спасённых от утопления мейнкунов
20:47 Красноуральские братья докатились на мопеде до административного ареста
20:33 Непогода хулиганит во всех районах Екатеринбурга
19:51 На три месяца закрыли опасную газонакопительную станцию в Монетном
19:39 Ельцин-центр зовёт в Сысерть
19:18 В Екатеринбург приехали «Касторы»
17:27 Ливни и грозы прогнозируются в Свердловской области
16:46 У 52-летнего жителя Свердловской области киста «съела» часть челюсти
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