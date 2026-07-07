Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Главное управление МЧС по Свердловской области опубликовало предупреждение о непогоде в пятницу, 17 июля. В этот день в регионе ожидаются очень сильные дожди и ливни.
В преддверии выходных спасатели уже предупреждали, что на фоне сильных дождей привычные места отдыха могут стать опасными из-за повышения уровня воды в водоёмах, и призывали к соблюдению мер безопасности.
Напомним, в случае ЧП нужно звонить по номеру 101 или 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
В преддверии выходных спасатели уже предупреждали, что на фоне сильных дождей привычные места отдыха могут стать опасными из-за повышения уровня воды в водоёмах, и призывали к соблюдению мер безопасности.
«Главное – не подходите близко к кромке воды, избегайте прогулок вблизи затопляемых участков и не паркуйте транспорт в низинах. Паводковая вода может подняться стремительно»,
– сказали в МЧС.
Напомним, в случае ЧП нужно звонить по номеру 101 или 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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