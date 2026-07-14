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Призывавшему к убийству правоохранителей жителю Берёзовского вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Берёзовский городской суд Свердловской области вынес приговор 42-летнему местному жителю, который, согласно материалам дела, в 2022 году призывал к убийству сотрудников правоохранительных органов.
Уральца признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорили к году принудительных работ с удержанием 9% заработка в пользу государства, рассказали в канале антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал».
Уральца признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и приговорили к году принудительных работ с удержанием 9% заработка в пользу государства, рассказали в канале антитеррористической комиссии региона «Антитеррор Урал».
«Публикация в интернете материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, является уголовно наказуемым деянием. Любые сообщения, оправдывающие насилие или побуждающие к нему, становятся предметом проверки правоохранительных органов и влекут ответственность, предусмотренную законодательством»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– напоминает ресурс.
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