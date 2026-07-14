Призывавшему к убийству правоохранителей жителю Берёзовского вынесли приговор

– напоминает ресурс.

«Публикация в интернете материалов, содержащих призывы к экстремистской деятельности, является уголовно наказуемым деянием. Любые сообщения, оправдывающие насилие или побуждающие к нему, становятся предметом проверки правоохранительных органов и влекут ответственность, предусмотренную законодательством»,