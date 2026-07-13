Возрастное ограничение 18+
Грузовой поезд сошёл с путей на Свердловской железной дороге
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В ночь с 15 на 16 июля 2026 года на Свердловской железной дороге с путей сошёл грузовой поезд. В связи с ЧП приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов в обоих направлениях.
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что это произошло в Пермском крае на 1566-м километре перегона Кишерть – Шумково. С рельсов сошли пять гружёных полувагонов и локомотива из состава грузового поезда № 2314. Пострадавших, по данным ведомства, нет.
Сейчас специалисты оценивают состояния подвижного состава и инфраструктуры. На место также выехали представители Пермской транспортной прокуратуры.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Уральская транспортная прокуратура сообщила, что это произошло в Пермском крае на 1566-м километре перегона Кишерть – Шумково. С рельсов сошли пять гружёных полувагонов и локомотива из состава грузового поезда № 2314. Пострадавших, по данным ведомства, нет.
Сейчас специалисты оценивают состояния подвижного состава и инфраструктуры. На место также выехали представители Пермской транспортной прокуратуры.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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