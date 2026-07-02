Возрастное ограничение 18+
Яблони и сцена: власти поделились подробностями реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга рассказали о ходе реконструкции пешеходной части улицы Вайнера. Работы ведутся на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Сейчас подрядчик выполняет земляные работы, ремонтирует 50 комплексов уличного освещения, обновляет дождевую канализацию и обустраивает водоотводные лотки, сообщили в мэрии.
На участке должно появится озеленение. Будут установлены вазоны и клумбы, где высадят почти 1,6 тыс. растений 15 видов, в том числе сибирскую яблоню, спирею серую, гортензию метельчатую, котовник Фассена и тысячелистник обыкновенный. Общая площадь озеленения составит около 200 кв. метров. Ранее в администрации Екатеринбурга поясняли, что высадить деревья в открытый грунт невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций, проходящих под улицей.
Преобразования затронут и прилегающие территории. На улице Попова асфальтовое покрытие заменят бетонной плиткой и обустроят газон. На пересечении улиц Вайнера и Попова появится небольшая сцена для проведения концертов и городских мероприятий. Кроме того, рабочие обновят подземный переход через улицу Малышева, где заменят гранитную облицовку стен. Рядом установят арт-объект «Куб», а вентиляционные шахты оформят декоративными инсталляциями.
Изменения коснутся и переулка Театрального на участке от улицы Вайнера до Банковского переулка. Здесь планируют смонтировать навесные гирлянды общей длиной 40 метров.
Первый этап работ планируют завершить к сентябрю, когда в городе пройдёт Международный фестиваль молодёжи. Полностью реконструкцию должны завершить в 2027 году.
Победителем аукциона со стартовой стоимостью 555 млн рублей стала уфимская компания «Уралагротехсервис», предложившая выполнить работы за 546 млн рублей. При этом только на замену плиточного покрытия предусмотрено 243 млн рублей.
Мероприятие для возрастной категории 18+
На участке должно появится озеленение. Будут установлены вазоны и клумбы, где высадят почти 1,6 тыс. растений 15 видов, в том числе сибирскую яблоню, спирею серую, гортензию метельчатую, котовник Фассена и тысячелистник обыкновенный. Общая площадь озеленения составит около 200 кв. метров. Ранее в администрации Екатеринбурга поясняли, что высадить деревья в открытый грунт невозможно из-за большого количества инженерных коммуникаций, проходящих под улицей.
Преобразования затронут и прилегающие территории. На улице Попова асфальтовое покрытие заменят бетонной плиткой и обустроят газон. На пересечении улиц Вайнера и Попова появится небольшая сцена для проведения концертов и городских мероприятий. Кроме того, рабочие обновят подземный переход через улицу Малышева, где заменят гранитную облицовку стен. Рядом установят арт-объект «Куб», а вентиляционные шахты оформят декоративными инсталляциями.
Изменения коснутся и переулка Театрального на участке от улицы Вайнера до Банковского переулка. Здесь планируют смонтировать навесные гирлянды общей длиной 40 метров.
Первый этап работ планируют завершить к сентябрю, когда в городе пройдёт Международный фестиваль молодёжи. Полностью реконструкцию должны завершить в 2027 году.
Победителем аукциона со стартовой стоимостью 555 млн рублей стала уфимская компания «Уралагротехсервис», предложившая выполнить работы за 546 млн рублей. При этом только на замену плиточного покрытия предусмотрено 243 млн рублей.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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