Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Артёмовская городская прокуратура проверила, как ООО «Птицефабрика Артемовская» соблюдает природоохранное законодательство. В итоге предприятие получило ощутимое взыскание.Оказалось, что на арендованных предприятием земельных участках применяли удобрения, сделанные из куриного помёта. Но на эти агрохимикаты не было ни свидетельства о государственной регистрации, ни санитарно-эпидемиологического заключения, ни других необходимых документов. Мало того, удобрения вообще не прошли регистрационные испытания — то есть никто не проверял, насколько они опасны для здоровья людей.Специалисты взяли пробы почвы и провели инструментальные исследования. Результаты показали: земля загрязнена. Это сподвигло прокуратуру обратиться в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании с птицефабрики средств за причинённый почве вред.Суд изучил материалы дела и учёл, сколько компания уже потратила на рекультивационные работы. В итоге требования прокурора были удовлетворены. Птицефабрику обязали возместить ущерб на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на восстановление испорченной земли. Надзорное ведомство проконтролирует, чтобы деньги действительно были выплачены и земля приведена в порядок. Мероприятие для возрастной категории 18+