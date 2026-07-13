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Артёмовская птицефабрика нагадила более чем на четыре миллиона рублей

19.45 Четверг, 16 июля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Артёмовская городская прокуратура проверила, как ООО «Птицефабрика Артемовская» соблюдает природоохранное законодательство. В итоге предприятие получило ощутимое взыскание.

Оказалось, что на арендованных предприятием земельных участках применяли удобрения, сделанные из куриного помёта. Но на эти агрохимикаты не было ни свидетельства о государственной регистрации, ни санитарно-эпидемиологического заключения, ни других необходимых документов. Мало того, удобрения вообще не прошли регистрационные испытания — то есть никто не проверял, насколько они опасны для здоровья людей.

Специалисты взяли пробы почвы и провели инструментальные исследования. Результаты показали: земля загрязнена. Это сподвигло прокуратуру обратиться в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании с птицефабрики средств за причинённый почве вред.

Суд изучил материалы дела и учёл, сколько компания уже потратила на рекультивационные работы. В итоге требования прокурора были удовлетворены. Птицефабрику обязали возместить ущерб на сумму свыше 4,4 миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на восстановление испорченной земли. Надзорное ведомство проконтролирует, чтобы деньги действительно были выплачены и земля приведена в порядок.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
15:29 Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
14:57 Возле Кольцово под грузовой поезд попал мужчина
14:37 Более половины жителей УрФО работали или учились из дома
14:35 Автомобилистов предупреждают об ограничениях на трассе «Екатеринбург – Тюмень»
13:35 На екатеринбургском вокзале задержали неплательщика алиментов из Югорска
13:11 Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП в Сысертском районе
11:38 Свердловское МЧС оценило паводковую ситуацию в регионе
11:26 Из-за паводка на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» ограничили движение
11:05 Призывавшему к убийству правоохранителей жителю Берёзовского вынесли приговор
10:27 Тавдинец взыскал с бывшего работодателя два миллиона рублей за производственную травму
09:51 Грузовой поезд сошёл с путей на Свердловской железной дороге
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