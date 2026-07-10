Возрастное ограничение 18+

Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца

18.48 Четверг, 16 июля 2026
Фрагмент постера фильма «Мужчина и женщина»
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С 18 по 28 июля в кинозале Ельцин-центра будут показывать отреставрированную версию фильма «Мужчина и женщина». Показы приурочены к 60-летию самой прославленной французской мелодрамы.

«Мужчина и женщина» впервые предстанут перед зрителем в формате 4К, очищенная от артефактов и с улучшенным звуком. В центре сюжета фильма — случайное знакомство на дождливом побережье Нормандии. Она — помощница режиссёра Анн, он — гонщик Жан-Луи. Оба растят детей в одиночку и никак не могут отпустить прошлое. Каждый из них всё ещё словно живёт в тени тех, кого любил когда-то. Но встреча переворачивает их привычный мир.

Картина режиссёра Клода Лелюша собрала целый ворох наград: «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и два «Оскара» — за лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий. Музыку написал Франсис Лей, а главные роли блестяще исполнили Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян.

В Ельцин-центре фильм по доброй традиции будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими титрами. Возрастное ограничение — 18+. Расписание сеансов можно подсмотреть на официальном сайте Ельцин-центра.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:07 Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
16:24 56 нарушений насчитали сотрудники ГИБДД во время проверки такси в Екатеринбурге
16:00 Жителя Башкирии осудили за наезд на инспектора ДПС в Красноуральске
15:29 Свердловское МЧС предупреждает о непогоде 17 июля
14:57 Возле Кольцово под грузовой поезд попал мужчина
14:37 Более половины жителей УрФО работали или учились из дома
14:35 Автомобилистов предупреждают об ограничениях на трассе «Екатеринбург – Тюмень»
13:35 На екатеринбургском вокзале задержали неплательщика алиментов из Югорска
13:11 Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП в Сысертском районе
11:38 Свердловское МЧС оценило паводковую ситуацию в регионе
11:26 Из-за паводка на трассе «Серов — Еловка Новая — Подгарничный» ограничили движение
11:05 Призывавшему к убийству правоохранителей жителю Берёзовского вынесли приговор
10:27 Тавдинец взыскал с бывшего работодателя два миллиона рублей за производственную травму
09:51 Грузовой поезд сошёл с путей на Свердловской железной дороге
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