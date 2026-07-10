Возрастное ограничение 18+
Главную мелодраму французского кино будут показывать в Ельцин-центре до конца месяца
Фрагмент постера фильма «Мужчина и женщина»
С 18 по 28 июля в кинозале Ельцин-центра будут показывать отреставрированную версию фильма «Мужчина и женщина». Показы приурочены к 60-летию самой прославленной французской мелодрамы.
«Мужчина и женщина» впервые предстанут перед зрителем в формате 4К, очищенная от артефактов и с улучшенным звуком. В центре сюжета фильма — случайное знакомство на дождливом побережье Нормандии. Она — помощница режиссёра Анн, он — гонщик Жан-Луи. Оба растят детей в одиночку и никак не могут отпустить прошлое. Каждый из них всё ещё словно живёт в тени тех, кого любил когда-то. Но встреча переворачивает их привычный мир.
Картина режиссёра Клода Лелюша собрала целый ворох наград: «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и два «Оскара» — за лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий. Музыку написал Франсис Лей, а главные роли блестяще исполнили Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян.
В Ельцин-центре фильм по доброй традиции будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими титрами. Возрастное ограничение — 18+. Расписание сеансов можно подсмотреть на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Мужчина и женщина» впервые предстанут перед зрителем в формате 4К, очищенная от артефактов и с улучшенным звуком. В центре сюжета фильма — случайное знакомство на дождливом побережье Нормандии. Она — помощница режиссёра Анн, он — гонщик Жан-Луи. Оба растят детей в одиночку и никак не могут отпустить прошлое. Каждый из них всё ещё словно живёт в тени тех, кого любил когда-то. Но встреча переворачивает их привычный мир.
Картина режиссёра Клода Лелюша собрала целый ворох наград: «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и два «Оскара» — за лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий. Музыку написал Франсис Лей, а главные роли блестяще исполнили Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян.
В Ельцин-центре фильм по доброй традиции будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими титрами. Возрастное ограничение — 18+. Расписание сеансов можно подсмотреть на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
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