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Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите
Фото: Прокуратура Свердловской области
Сотрудники аппарата прокуратуры Свердловской области приехали в Ирбит, чтобы оценить меры, принимаемые для помощи пострадавшим от паводка местным жителям. Также в городе развернули мобильную приёмную ведомства.
Напомним, во вторник, 14 июля, уровень воды в реке Нице в районе Ирбита достиг критической отметки и на территории муниципалитета ввели режим ЧС.
По последним данным, в Ирбите подтоплено 165 жилых домов, и ещё 152 – в округе ещё 152.
Отмечается, что жители чаще всего обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка получения выплат. По каждому обращению дали разъяснения. Особое внимание надзорное ведомство уделяет вопросам, связанным с обработкой заявлений от пострадавших, назначением и перечислением выплат, а также верификацией документов.
Также сотрудники прокуратуры включены в работу оперативного штаба, координирующего ликвидацию последствий паводка.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Ирбитском районе останется на особом контроле до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации и восстановления прав каждого пострадавшего жителя. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, во вторник, 14 июля, уровень воды в реке Нице в районе Ирбита достиг критической отметки и на территории муниципалитета ввели режим ЧС.
По последним данным, в Ирбите подтоплено 165 жилых домов, и ещё 152 – в округе ещё 152.
«Сотрудники ведомства регулярно встречаются с жителями и проверяют условия в пунктах временного размещения, в том числе следят за обеспечением пострадавших водой, едой и предметами первой необходимости»,
– рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что жители чаще всего обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка получения выплат. По каждому обращению дали разъяснения. Особое внимание надзорное ведомство уделяет вопросам, связанным с обработкой заявлений от пострадавших, назначением и перечислением выплат, а также верификацией документов.
Также сотрудники прокуратуры включены в работу оперативного штаба, координирующего ликвидацию последствий паводка.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Ирбитском районе останется на особом контроле до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации и восстановления прав каждого пострадавшего жителя. Мероприятие для возрастной категории 18+
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