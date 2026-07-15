Прокуратура проверила меры поддержки пострадавших от паводка в Ирбите





рассказали в прокуратуре. «Сотрудники ведомства регулярно встречаются с жителями и проверяют условия в пунктах временного размещения, в том числе следят за обеспечением пострадавших водой, едой и предметами первой необходимости»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сотрудники аппарата прокуратуры Свердловской области приехали в Ирбит, чтобы оценить меры, принимаемые для помощи пострадавшим от паводка местным жителям. Также в городе развернули мобильную приёмную ведомства.Напомним, во вторник, 14 июля, уровень воды в реке Нице в районе Ирбита достиг критической отметки и на территории муниципалитета ввели режим ЧС.По последним данным, в Ирбите подтоплено 165 жилых домов, и ещё 152 – в округе ещё 152.Отмечается, что жители чаще всего обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка получения выплат. По каждому обращению дали разъяснения. Особое внимание надзорное ведомство уделяет вопросам, связанным с обработкой заявлений от пострадавших, назначением и перечислением выплат, а также верификацией документов.Также сотрудники прокуратуры включены в работу оперативного штаба, координирующего ликвидацию последствий паводка.В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Ирбитском районе останется на особом контроле до полного устранения последствий чрезвычайной ситуации и восстановления прав каждого пострадавшего жителя. Мероприятие для возрастной категории 18+