Более половины жителей УрФО работали или учились из дома

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Опыт удалённой работы или учёбы есть у 57% жителей Уральского федерального округа. Среди них 86% уже оборудовали рабочее место дома или собираются это сделать, сообщили в «Авито Рекламе» и «Авито Товарах».Для 22% опрошенных дом стал постоянным местом работы или учёбы: 13% полностью перешли на удалённый формат, ещё 9% работают или учатся гибридно. Столько же респондентов делают это из дома периодически. Ещё 14% обычно находятся в офисе или учебном заведении, но иногда берут задачи домой.Выделенное рабочее место в комнате есть у 38% жителей УрФО, отдельный кабинет — у 16%. Ещё 16% работают за кухонным столом, на диване или в других временных местах, а 15% только планируют оборудовать домашний офис.В ближайшие полгода участники опроса чаще всего собираются купить ноутбук или компьютер — такой вариант выбрали 28% респондентов. Принтер или сканер и офисное кресло планируют приобрести по 24%, рабочий стол — 23%, настольную лампу или другое освещение — 22%.В среднем на обустройство домашнего офиса жители УрФО готовы потратить 32,7 тысячи рублей. При этом 21% рассчитывают уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 17% — потратить от 10 до 15 тысяч рублей.Часть мебели и техники респонденты готовы приобрести на вторичном рынке. Рабочий стол с рук рассматривают 25% опрошенных, офисное кресло — 21%, принтер или сканер — 17%, ноутбук или компьютер — 11%.Исследование провели среди 10 тысяч совершеннолетних жителей России. Мероприятие для возрастной категории 18+