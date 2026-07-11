Возрастное ограничение 18+
Один человек погиб и ещё четверо пострадали в ДТП в Сысертском районе
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 23.30, в посёлке Большой Исток Сысертского района возле дома № 49 на улице Ленина произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗ-21093» отвлёкся от управления и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Focus под управлением 26-летнего мужчины.
Водитель отечественной машины получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой помощи. Также пострадали четверо человек. Пассажир «ВАЗа» – 38-летний мужчина, водитель Ford, его 23-летняя пассажирка и семилетняя девочка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что водитель «ВАЗа» ранее 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По результатам освидетельствования состояние опьянения не установлено.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, 41-летний водитель «ВАЗ-21093» отвлёкся от управления и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Focus под управлением 26-летнего мужчины.
Водитель отечественной машины получил тяжёлые травмы и скончался в машине скорой помощи. Также пострадали четверо человек. Пассажир «ВАЗа» – 38-летний мужчина, водитель Ford, его 23-летняя пассажирка и семилетняя девочка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что водитель «ВАЗа» ранее 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По результатам освидетельствования состояние опьянения не установлено.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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