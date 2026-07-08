Возрастное ограничение 18+
Ельцин-центр зовёт в Сысерть
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Музейно-автобусную экскурсию «Сад для души и дела: едем в Сысерть» запускает Ельцин-центр. Первые рейды её запланированы на 19 июля и 8 августа.
Программа экскурсии состоит из двух этапов. Начнётся она с прогулки по Саду трав Ельцин-центра. Это место на набережной городского пруда привлекает сотни екатеринбуржцев своим уютом. Среди цветущих трав и красивых композиций гид побеседует с экскурсантами о саде не просто как о клумбе, а как о пространстве заботы, где можно восстановить силы и забыть про городской шум. Заодно участники узнают, как на Урале приживались южные растения, кто выводил новые сорта и какие династии садоводов — Рязановы, Харитоновы, Нуровы, Казанцевы — стояли у истоков первых городских садов.
После прогулки по Саду трав группа сядет в автобус и отправится в Сысерть. В дороге экскурсовод переключится на тему дач и огородов и расскажет, как за столетия менялось представление об идеальном отдыхе. Оказывается, возиться с грядками для многих — не тяжкая повинность, а способ расслабиться и почувствовать свободу.
Кульминацией поездки станет визит в усадьбу Павла Бажова. Там гости прогуляются по дому писателя и заглянут в исторический огород, где увидят, что именно выращивали уральцы в зоне рискованного земледелия. Экскурсоводы покажут, как был устроен семейный труд, и почему простая морковка или капуста могут стать частью большой культурной истории.
По окончании программы организаторы оставят путешественникам время на свободный отдых в Сысерти. Желающие смогут забраться на Караульную гору, пройтись по набережной пруда, заглянуть в кластер «Лето на заводе» или просто посидеть в местных кафе.
Экскурсия рассчитана на участников старше 12 лет. О времени проведения поездки и о прочих её условиях можно узнать на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
Программа экскурсии состоит из двух этапов. Начнётся она с прогулки по Саду трав Ельцин-центра. Это место на набережной городского пруда привлекает сотни екатеринбуржцев своим уютом. Среди цветущих трав и красивых композиций гид побеседует с экскурсантами о саде не просто как о клумбе, а как о пространстве заботы, где можно восстановить силы и забыть про городской шум. Заодно участники узнают, как на Урале приживались южные растения, кто выводил новые сорта и какие династии садоводов — Рязановы, Харитоновы, Нуровы, Казанцевы — стояли у истоков первых городских садов.
После прогулки по Саду трав группа сядет в автобус и отправится в Сысерть. В дороге экскурсовод переключится на тему дач и огородов и расскажет, как за столетия менялось представление об идеальном отдыхе. Оказывается, возиться с грядками для многих — не тяжкая повинность, а способ расслабиться и почувствовать свободу.
Кульминацией поездки станет визит в усадьбу Павла Бажова. Там гости прогуляются по дому писателя и заглянут в исторический огород, где увидят, что именно выращивали уральцы в зоне рискованного земледелия. Экскурсоводы покажут, как был устроен семейный труд, и почему простая морковка или капуста могут стать частью большой культурной истории.
По окончании программы организаторы оставят путешественникам время на свободный отдых в Сысерти. Желающие смогут забраться на Караульную гору, пройтись по набережной пруда, заглянуть в кластер «Лето на заводе» или просто посидеть в местных кафе.
Экскурсия рассчитана на участников старше 12 лет. О времени проведения поездки и о прочих её условиях можно узнать на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
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