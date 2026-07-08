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В Первоуральске вынесли приговор по делу о краже из «Магнита»
Фото: Первоуральский городской суд
В Первоуральске вынесли приговор по делу о краже из магазина сети «Магнит» в ночь с 27 на 28 октября в 2025 года на улице Школьной в посёлке Старые Решеты. Виновным признали Александра Турундаева.
Суд установил, что в ту ночь Турундаев проник в магазин и похитил нагревательный табак, сигареты и бритвенные кассеты. Общую сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал Александра Турундаева виновным по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража с незаконным проникновением в помещение», и назначил ему 2 года в колонии общего режима со штрафом в размере 49 821 рубля. Также суд удовлетворил гражданский иск о компенсации ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Суд установил, что в ту ночь Турундаев проник в магазин и похитил нагревательный табак, сигареты и бритвенные кассеты. Общую сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал Александра Турундаева виновным по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража с незаконным проникновением в помещение», и назначил ему 2 года в колонии общего режима со штрафом в размере 49 821 рубля. Также суд удовлетворил гражданский иск о компенсации ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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