Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге раскроют секреты славной актёрской карьеры «каннибала Лектора»
Кадр из фильма «Молчание ягнят»
Завтра, 11 июля, екатеринбуржцев приглашают послушать лекцию киноблогера Алексея Черникова «Как выжить в Голливуде и получить два «Оскара». Это будет ироничный рассказ о жизни и творчества Энтони Хопкинса.
Мероприятие пройдёт в атриуме Ельцин-центра и продлится один час. Вход свободный, но участие требует предварительной регистрации. Возрастное ограничение для посетителей составляет 12 лет и старше.
Лекция «Как выжить в Голливуде и получить два «Оскара» станет частью фестиваля «Веранда «Альпины» и будет приурочена к выходу автобиографии Энтони Хопкинса в издательстве «Альпина». Карьера легендарного актера охватывает более полувека и включает десятки ярких работ в театре и кино. Ведущий лекции постарается объяснить, что именно делает актёрскую манеру Хопкинса настолько узнаваемой среди зрителей по всему миру. Отдельное внимание будет уделено тому, почему его фильмы хочется пересматривать снова и снова спустя годы после премьеры. Слушатели узнают факты из биографии актера, позволяющие по-новому взглянуть на его творческий путь, и узнают секреты актёрского мастерства Хопкинса через призму его личной истории.
Ведущим лекции выступит Алексей Черников — известный киноблогер, создатель и автор популярного канала «Федор, Бонд и Чук». Он регулярно рассказывает подписчикам о кинематографе, разбирая творчество режиссёров и актёров в доступной и увлекательной форме. Мероприятие для возрастной категории 18+
Мероприятие пройдёт в атриуме Ельцин-центра и продлится один час. Вход свободный, но участие требует предварительной регистрации. Возрастное ограничение для посетителей составляет 12 лет и старше.
Лекция «Как выжить в Голливуде и получить два «Оскара» станет частью фестиваля «Веранда «Альпины» и будет приурочена к выходу автобиографии Энтони Хопкинса в издательстве «Альпина». Карьера легендарного актера охватывает более полувека и включает десятки ярких работ в театре и кино. Ведущий лекции постарается объяснить, что именно делает актёрскую манеру Хопкинса настолько узнаваемой среди зрителей по всему миру. Отдельное внимание будет уделено тому, почему его фильмы хочется пересматривать снова и снова спустя годы после премьеры. Слушатели узнают факты из биографии актера, позволяющие по-новому взглянуть на его творческий путь, и узнают секреты актёрского мастерства Хопкинса через призму его личной истории.
Ведущим лекции выступит Алексей Черников — известный киноблогер, создатель и автор популярного канала «Федор, Бонд и Чук». Он регулярно рассказывает подписчикам о кинематографе, разбирая творчество режиссёров и актёров в доступной и увлекательной форме. Мероприятие для возрастной категории 18+
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