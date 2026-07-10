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Из-за дождей в Екатеринбурге остановились троллейбусы и трамваи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за сильных дождей остановилось трамвайное и троллейбусное движение.
Канал «Транспортные новости ЕКБ» сообщает, что из-за затопления перекрёстков Луначарского – Декабристов и Малышева – Добролюбова задержано движение трамваев 3, 6, 10, 20, 21 и троллейбусов 25, 26, 35, 37.
Также ресурс пишет о задержке трамваев 2, 7, 24 и троллейбуса 33 из-за падения дерева и обрыва контактной сети на улице Энтузиастов и о задержке трамваев 8, 13, 15, 16, 18 из-за обрыва проводов на проспекте Ленина
Кроме того, проблема возникла с движением трамваев 8, 24 и троллейбуса 30 из-за воды на перекрёстке Победы – Ильича. Мероприятие для возрастной категории 18+
Канал «Транспортные новости ЕКБ» сообщает, что из-за затопления перекрёстков Луначарского – Декабристов и Малышева – Добролюбова задержано движение трамваев 3, 6, 10, 20, 21 и троллейбусов 25, 26, 35, 37.
Также ресурс пишет о задержке трамваев 2, 7, 24 и троллейбуса 33 из-за падения дерева и обрыва контактной сети на улице Энтузиастов и о задержке трамваев 8, 13, 15, 16, 18 из-за обрыва проводов на проспекте Ленина
Кроме того, проблема возникла с движением трамваев 8, 24 и троллейбуса 30 из-за воды на перекрёстке Победы – Ильича. Мероприятие для возрастной категории 18+
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