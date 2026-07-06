Екатеринбуржца обвиняют в убийстве сожителя своей матери





– сообщил Горелых. «После этого оперативники связались с "беглецом" и настоятельно рекомендовали ему самостоятельно явиться в ОВД. Доводы полицейских фигурант счёл вполне разумными и внял им. В дальнейшем он был задержан в процессуальном порядке. Орудие преступления – брючный ремень – было обнаружено и изъято»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге 47-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.По версии следствия, в ночь на 12 июля 2026 года в квартире дома на улице Прибалтийской обвиняемый распивал спиртное вместе со своей матерью и её сожителем. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант задушил сожителя своей матери брючным ремнём.После содеянного мужчина скрылся из квартиры, но вскоре его задержали, рассказал Вечерним ведомостям помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.По словам начальника регионального главка МВД Валерия Горелых, о произошедшем в полицию сообщила мать обвиняемого. Она рассказала, где может находиться её сын и поделилась номером его телефона.Мероприятие для возрастной категории 18+