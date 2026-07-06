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Екатеринбуржца обвиняют в убийстве сожителя своей матери

09.35 Среда, 15 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге 47-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в ночь на 12 июля 2026 года в квартире дома на улице Прибалтийской обвиняемый распивал спиртное вместе со своей матерью и её сожителем. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант задушил сожителя своей матери брючным ремнём.

После содеянного мужчина скрылся из квартиры, но вскоре его задержали, рассказал Вечерним ведомостям помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По словам начальника регионального главка МВД Валерия Горелых, о произошедшем в полицию сообщила мать обвиняемого. Она рассказала, где может находиться её сын и поделилась номером его телефона.

«После этого оперативники связались с "беглецом" и настоятельно рекомендовали ему самостоятельно явиться в ОВД. Доводы полицейских фигурант счёл вполне разумными и внял им. В дальнейшем он был задержан в процессуальном порядке. Орудие преступления – брючный ремень – было обнаружено и изъято»,

– сообщил Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:35 Екатеринбуржца обвиняют в убийстве сожителя своей матери
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20:51 В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона
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19:04 В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника
18:42 Суд встал на сторону семьи погибшей на станции Северка женщины
18:17 Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
18:00 Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
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16:28 Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
15:30 Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
15:23 Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
14:58 Красноуфимские врачи вернули возможность ходить пострадавшей от непогоды пенсионерке
14:28 Осуждённой за истязание детей опекунше из Новолялинского района снизили срок лишения свободы
14:00 Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
13:34 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 63-летнего мужчину
13:02 Приговор красноуфимцам, осуждённым за убийство и покушение на убийство, остался в силе
12:09 Вторую волну паводка ожидают в Ирбитском районе
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