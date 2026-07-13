В субботу над берегом Исети разольётся музыка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайшую субботу, 18 июля, екатеринбуржцев ждёт необычный вечер, посвящённый Всемирному дню слушания. Целый ряд исполнителей выступит на берегу Исети в рамках культмероприятия.Организаторы признаются, что идея музыкального праздника пришла им совершенно внезапно — случайно узнали о существовании Всемирного дня слушания. В этот день людям предлагают отвлечься от бесконечного потока информации и настроиться на звуки вокруг, прислушаться к природе, к городу и даже к тишине. Дата праздника выбрана не случайно: именно в этот день родился канадский композитор и эколог звука Р. Мюррей Шафер, который придумал само понятие «акустическая экология».В субботней программе — полное погружение в атмосферу покоя и внимательного отношения к звуку. Первым делом гостям предложат просто посидеть у воды, полюбоваться на реку, выдохнуть и немного замедлиться. А затем начнётся творческая часть: ребята из Республики Лодыгина представят акустические сказки, а чуть позже участников пригласят в Сад Нурова на чайную церемонию от Кати Мальцевой.Кульминацией вечера станет большой акустический концерт. Сцена в этот день ждёт солидную обойму музыкантов: в 17.30 начнёт Илья Халтурин из «Северного порога», в 18.10 подхватит группа «Южный Ветер • Vento Sul», а в 18.50 выйдет на сцену Олег Стрелецкий. В программе также екатеринбургская группа «ЯНТРА», «SunLark» (она же «Жар-птица»), Алексей Вторушин. Мероприятие для возрастной категории 18+