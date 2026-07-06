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Обвиняемую в мошенничестве при получении пенсии жительницу Красноуфимска оправдали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Красноуфимский районный суд оправдал местную жительницу, которую обвиняли в хищении средств пенсионного фонда в крупном размере – по части 3 статьи 159.2 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат».
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на девушку возбудили уголовное дело из-за того, что она после отчисления из Красноуфимского аграрного колледжа в феврале 2024 года не уведомила об этом региональное отделение Социального фонда России. Это привело к тому, что с марта 2024 года по декабрь 2025 года она ошибочно продолжала получать страховую пенсию по случаю потери кормильца и федеральную социальную доплату. За это время она получила 290 тысяч рублей.
Гособвинение настаивало на том, что девушка намеренно умалчивала о своем отчислении, чтобы продолжать получать выплаты. Сама девушка свою вину не признала и пояснила, что сотрудники пенсионного фонда не говорили ей, что она обязана уведомлять об отчислении, а документы, которые подписывала, она не читала.
В итоге суд признал девушку невиновной и оправдал в связи с отсутствием состава преступления. За ней признано право на реабилитацию, включая возмещение имущественного и морального вреда.
Гражданский иск областного СФР о взыскании неосновательно полученных средств оставлен без рассмотрения, но фонд ещё может обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства. Решение суда также может быть обжаловано.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на девушку возбудили уголовное дело из-за того, что она после отчисления из Красноуфимского аграрного колледжа в феврале 2024 года не уведомила об этом региональное отделение Социального фонда России. Это привело к тому, что с марта 2024 года по декабрь 2025 года она ошибочно продолжала получать страховую пенсию по случаю потери кормильца и федеральную социальную доплату. За это время она получила 290 тысяч рублей.
Гособвинение настаивало на том, что девушка намеренно умалчивала о своем отчислении, чтобы продолжать получать выплаты. Сама девушка свою вину не признала и пояснила, что сотрудники пенсионного фонда не говорили ей, что она обязана уведомлять об отчислении, а документы, которые подписывала, она не читала.
В итоге суд признал девушку невиновной и оправдал в связи с отсутствием состава преступления. За ней признано право на реабилитацию, включая возмещение имущественного и морального вреда.
Гражданский иск областного СФР о взыскании неосновательно полученных средств оставлен без рассмотрения, но фонд ещё может обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства. Решение суда также может быть обжаловано.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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