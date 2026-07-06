Возрастное ограничение 18+

Обвиняемую в мошенничестве при получении пенсии жительницу Красноуфимска оправдали

10.09 Среда, 15 июля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Красноуфимский районный суд оправдал местную жительницу, которую обвиняли в хищении средств пенсионного фонда в крупном размере – по части 3 статьи 159.2 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат».

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, на девушку возбудили уголовное дело из-за того, что она после отчисления из Красноуфимского аграрного колледжа в феврале 2024 года не уведомила об этом региональное отделение Социального фонда России. Это привело к тому, что с марта 2024 года по декабрь 2025 года она ошибочно продолжала получать страховую пенсию по случаю потери кормильца и федеральную социальную доплату. За это время она получила 290 тысяч рублей.

Гособвинение настаивало на том, что девушка намеренно умалчивала о своем отчислении, чтобы продолжать получать выплаты. Сама девушка свою вину не признала и пояснила, что сотрудники пенсионного фонда не говорили ей, что она обязана уведомлять об отчислении, а документы, которые подписывала, она не читала.

В итоге суд признал девушку невиновной и оправдал в связи с отсутствием состава преступления. За ней признано право на реабилитацию, включая возмещение имущественного и морального вреда.

Гражданский иск областного СФР о взыскании неосновательно полученных средств оставлен без рассмотрения, но фонд ещё может обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства. Решение суда также может быть обжаловано.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жительницу Нижней Туры осудили за нападение с ножом на супруга
06 июля 2026
Ещё одну екатеринбурженку будут судить за мошенничество под видом сдачи квартир в аренду
08 июля 2026
Свердловским семьям перечислили более 809 миллионов рублей новой выплаты
13 июля 2026
В Первоуральске начался суд над обвиняемым во взяточничестве экс-инспектором ДПС
09 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Добровольно не съеду». Жительница купеческой усадьбы, которую хочет снести мэрия Екатеринбурга, рассказала о своей мотивации

74-летняя Татьяна Савинова подала заявление на включение дома в реестр ОКН
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:36 СМИ сообщают о гибели девочки после выпадения из окна в Среднеуральске
10:09 Обвиняемую в мошенничестве при получении пенсии жительницу Красноуфимска оправдали
09:35 Екатеринбуржца обвиняют в убийстве сожителя своей матери
21:52 В Екатеринбурге шесть автобусов полтора месяца будут ходить по-новому
21:26 Запланированную на понедельник операцию екатеринбургскому коту Нюсу пришлось отложить
20:54 Самая дорогая подработка без опыта в УрФО оказалась связана с продажами
20:51 В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона
19:52 В субботу над берегом Исети разольётся музыка
19:04 В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника
18:42 Суд встал на сторону семьи погибшей на станции Северка женщины
18:17 Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
18:00 Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
16:59 После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
16:28 Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
15:30 Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
15:23 Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
14:58 Красноуфимские врачи вернули возможность ходить пострадавшей от непогоды пенсионерке
14:28 Осуждённой за истязание детей опекунше из Новолялинского района снизили срок лишения свободы
14:00 Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
13:34 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 63-летнего мужчину
13:02 Приговор красноуфимцам, осуждённым за убийство и покушение на убийство, остался в силе
12:09 Вторую волну паводка ожидают в Ирбитском районе
11:22 Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей
11:00 В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека
10:23 На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
10:36 СМИ сообщают о гибели девочки после выпадения из окна в Среднеуральске
10:09 Обвиняемую в мошенничестве при получении пенсии жительницу Красноуфимска оправдали
09:35 Екатеринбуржца обвиняют в убийстве сожителя своей матери
21:52 В Екатеринбурге шесть автобусов полтора месяца будут ходить по-новому
21:26 Запланированную на понедельник операцию екатеринбургскому коту Нюсу пришлось отложить
20:54 Самая дорогая подработка без опыта в УрФО оказалась связана с продажами
20:51 В Нижнем Тагиле «управляшку» оштрафовали на четверть миллиона
19:52 В субботу над берегом Исети разольётся музыка
19:04 В Полевском после капремонта распахнула двери взрослая поликлиника
18:42 Суд встал на сторону семьи погибшей на станции Северка женщины
18:17 Подростки от 14 лет смогут подтвердить профиль на «Авито» через «Госуслуги»
18:00 Экс-сотрудников телефонной компании будут судить за продажу персональных данных в Нижнесергинском районе
16:59 После смерти трёх человек в погребе в посёлке Буланаш возбудили уголовное дело
16:28 Ради Царских дней в уральской столице перекроют дороги
15:33 Белая башня перешла в ведение госкорпорации «Дом.рф»
15:30 Власти Первоуральска пообещали попросить деньги у области для восстановления ДК «Горняк»
15:23 Молодой водитель с несовершеннолетними друзьями попал в ДТП в Екатеринбурге
14:58 Красноуфимские врачи вернули возможность ходить пострадавшей от непогоды пенсионерке
14:28 Осуждённой за истязание детей опекунше из Новолялинского района снизили срок лишения свободы
14:00 Жителя Верхней Пышмы осудили за драку в баре
13:34 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 63-летнего мужчину
13:02 Приговор красноуфимцам, осуждённым за убийство и покушение на убийство, остался в силе
12:09 Вторую волну паводка ожидают в Ирбитском районе
11:22 Екатеринбуржца обвиняют в хищении 23 млн и ущербе на 76,6 млн рублей
11:00 В свердловском посёлке Буланаш в овощной яме задохнулись три человека
10:23 На 73-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK